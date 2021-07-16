15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İlimizde Çeşitli Etkinlikler Düzenlendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5. seneyi devriyesinde; Valimiz Hulusi ŞAHİN'in himayelerinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5. seneyi devriyesinde; Valimiz Hulusi ŞAHİN'in himayelerinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Gazileri Ziyaret Edildi

Valimiz ve protokol üyelerinin, ilimizde ikamet eden 15 Temmuz Gazilerini evlerinde ziyaret etmesiyle başlayan etkinlikler gün boyunca devam etti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Gazileri; Mehmet Çelik, Uğur Önerbay, Eren Erken ve Abdullah Ağaya, Valimiz ve Eşi Ebru Şahin tarafından evlerinde ziyaret edildi.

Şehitlerimizin Ruhuna İthafen Mevlid ve Hatm-i Şerif Okundu

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında Kudret Camiinde şehitlerimizin ruhuna Kur'an Kerim ve mevlit okundu.

Programa; Valimiz Hulusi ŞAHİN, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okutulan mevlidin ardından yapılan ikramlarla son buldu.

Batman Üniversitesinde "15 Temmuz'u Anlamak" Konulu Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında; Valimiz Hulusi ŞAHİN, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü bahçesinde düzenlenen "15 Temmuz'u Anlamak" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi

Valimiz Hulusi Şahin, protokol üyeleri ile birlikte, ilimiz Merkez Karşıyaka Mahallesi Bozoğulları Mezarlığındaki Şehit TPAO Görevlisi Mehmet TUFAN ve Şehit Polis Memuru Ahmet CİHAN'ın kabirlerini ziyaret etti. İl Müftüsü Turgut ERHAN tarafından okunan duaların ardından şehitlerimizin kabirlerine çiçek bırakıldı.

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Hayrına Lokma Dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Atatürk Parkı önünde 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri hayrına lokma dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Valimiz Hulusi Şahin ve Eşi Ebru Şahin tarafından, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Atatürk Parkında Coşkuyla Kutladı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Atatürk parkında düzenlenen anma programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris DEMİR ve Valimiz Hulusi ŞAHİN'in konuşmalarıyla devam etti.

Valimiz yaptığı konuşmasında; "251 vatan evladının 15 Temmuz gecesi canını vatan için feda ettiklerini ifade ederek, 15 Temmuz ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Valimiz; "Kıymetli kardeşlerim, Değerli Batmanlılar; Bugün 15 Temmuz Milli Birlik Günü. 5 yıl önce bugün ay yıldızlı bayrağımız için 251 can feda ettik. Ay yıldız bizim için ne ifade ediyor bunu iyi anlamak gerekiyor. Bayrağımızdaki hilal Allah'ı temsil etmektedir. Tevhit inancımızı temsil eden hilal ile Allah lafzı aynı harflerden oluşur. Biz hilal dediğimiz zaman, tevhid inancımızı anlarız. Yani Allah'ın birliğini ifade etmek için hilali dalgalandırırız. Şehitlerimizin kanlarından aldı bu bayrak rengini. 251 vatan evladı da bundan 5 yıl önce aynı duygularla canlarını bu bayrağa feda ettiler.

15 Temmuz şehitleri tam 100 yıl önceki Çanakkale ruhunun devamı olarak fedayı can ettiler. 100 sene önce Çanakkale geçilmez diyen Yahya çavuşlar gibi, 251 vatan evladı da Türkiye geçilmez diyerek, 15 Temmuz'da kendilerini tarihe verdiler. Albay Sait ERTÜRK, Astsubay Ömer HALİSDEMİR ve Türkmen TEKİN gibi 251 vatan evladı, vatan bölünmesin, devletimiz yıkılmasın ve topraklarımız çiğnenmesin diye şehadete ulaştılar.

15 Temmuz tarihinden itibaren o menfur işgal girişimini milletimizin feraseti ve şecaati ile boşa çıkardıktan sonra, Türkiye sanki ayağındaki prangadan kurtulmuş oldu. ve gördük ki bizim terörle mücadelede istediğimiz başarıları alamamamızın, dış politikada büyük mesafeler kat edemememizin ve diğer pek çok noktada başarılarımızın yetersiz olmasının sebebi kendi içimizdeki hainlermiş. Bunları temizledikten sonra bakın neler oldu. Mavi vatanda büyük mesafeler kat ettik. Suriye'de büyük operasyonlar yaptık. Şu anda Türkiye; Akdeniz'de varlığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Libya'da, Azerbaycan'da ve Ukrayna'da oyun değiştiren devlet Türkiye devletidir.

Bizler, İsrail'in kapısında bize heron verin diye yalvarırken, bugün başka ülkeler bizden İHA ve SİHA'larımızı talep ediyor. 25-30 yıldır Müslüman Karabağ toprağı işgal altındaydı. Türkiye, Azerbaycan'a verdiği desteklerle Karabağ'ı zalimlerin elinden kurtardı. Libya'da ve Kıbrıs'ta oynanan oyunu bozdu. Türkiye milli politikalarıyla geleceğe umutla bakıyor. Bundan sonra da bakacak. Yeter ki, bizler birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Dışarıdan gelen harici akımlara kapılmayalım, o zaman yolumuz açık. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çocuklarımızı zararlı akımlara, harici bedhahlara kaptırmayalım. Bunun için de dinimizi doğru bir şekilde öğrenmeliyiz. Cehalet en büyük düşmanımızdır. Aklını kullanan, ilim ve fen yolundan yürüyen bir gençlik yetiştirmeliyiz. " diye konuştu.

Daha sonra Valimiz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" dev ekrana yansıtıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve mehter takımının gösterilerinin ardından program; yerel sanatçıların konserleriyle sabah ezanına kadar devam etti.

Etkinliklere; Valimizin Eşi Ebru ŞAHİN, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, protokol üyeleri, kamu kurum yöneticileri, siyasi partilerin yöneticileri, şehit yakınları, gazilerimiz ve aileleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Kaynak: Habermetre