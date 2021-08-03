141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
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141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, 7 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Şu ana kadar çıkan yangınların 141'i kontrol altına alındı. 4 ilde devam eden 9 yangına ise müdahale devam ediyor.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

140 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerle mücadelenin 7. gününde, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 141'i kontrol altına alındı. 4 ilde ise 9 yangın devam ediyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

  • Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
  • Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere
  • Isparta: Sütçüler
  • Denizli: Güney

MANAVGAT

Yangının ilk başladığı yer olan ilçede, mücadele halen devam ediyor. İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Manavgat

GÜNDOĞMUŞ

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Gündoğmuş

MARMARİS

Marmaris Bölgesi'ndeki TOMA'lar da alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına katıldı. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevlere müdahale ediliyor.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Marmaris

KÖYCEĞİZ

Köyceğiz ilçesinde 5 gündür devam eden yangın Ağla Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangının dumanları kilometrelerce uzaktaki Denizli'nin Çameli ilçesinden gözüküyor. Değişik noktalarda zaman zaman kontrol altın alınan yangın Ağla Mahallesi'ne doğru ilerliyor.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Köyceğiz

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere ilçesi Nebiköy mevkiinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye ve orman ekipleri de bölgeye sevk edildi.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Kavaklıdere

SÜTÇÜLER

Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ilerlediği belirtildi. 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçağın yanı sıra itfaiye araçları, arazözler ile yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Sütçüler

GÜNEY

Denizli'nin Güney ilçesinin Türlübey köyünde başlayan orman yangını devam ediyor.

141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Güney
141 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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