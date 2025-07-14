14 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

14 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 14 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Temmuz tarihinde neler oldu? 14 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 14 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

14 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Fransa'nın ulusal bayramı olan Bastille Günü, her yıl 14 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün, 1789'da Paris'teki Bastille Hapishanesi'nin halk tarafından basılması ve Fransız Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bugün Fransa genelinde askeri geçit törenleri, havai fişek gösterileri ve çeşitli kutlamalarla anılıyor. Başkent Paris'teki Champs-Élysées Caddesi'nde düzenlenen askeri geçit töreni, kutlamaların en dikkat çekici bölümü olarak öne çıkıyor. Bastille Günü, sadece Fransa'da değil, dünya genelinde de özgürlük ve halk iradesinin simgesi olarak görülüyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1223 - II. Filip'in ölümüyle, VIII. Louis Fransa Kralı oldu.

1683 - Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, II. Viyana Kuşatması'nı başlattılar.

1700 - Osmanlı Devleti, Rusya Çarlığı ile İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.

1789 - Bastille Baskını gerçekleşti, Fransız Devrimi'nin başlangıcı kabul edilir. Fransa'da ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

1884 - Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu.

1926 - Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi sebebiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1933 - Almanya'da Naziler, muhalefet hareketlerini yasakladı.

14 Temmuz ne günü

1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda, güreşte 61 kiloda birinci geldi.

1938 - İtalya, Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti.

1942 - Atılay faciası: "Atılay" denizaltısı eğitim dalışı yaptı, bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er öldü.

1948 - Kapatılan Türkiye Emekçi ve Köylü Partisi lideri Dr. Şefik Hüsnü Deymer, 5 yıl hapse mahkûm edildi.

1948 - Yerli Film Yapanlar Cemiyeti'nce düzenlenen ilk film festivali: Şakir Sırmalı'nın yönettiği "Unutulan Sır" en iyi film, Turgut Demirağ'ın yönettiği "Bir Dağ Masalı" en iyi ikinci film seçildi. Nevin Aypar en iyi kadın, Kadir Eroğan en iyi erkek oyuncu, Cahide Sonku ve Talat Artemel ise en iyi karakter oyuncusu dallarında ödüllendirildi.

1950 - Türkiye'de Genel Af çıktı.

1958 - Irak'ta 14 Temmuz Devrimi gerçekleştirildi. Kral II. Faysal ve Abdülillah aynı gün, Başbakan Nuri Said Paşa ise bir gün sonra öldürüldü.

1959 - Kerkükte, üç gün üç gece sürecek, Türkmen katliamı başladı.

1960 - Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1968 - Tuluat sanatçısı İsmail Dümbüllü, bir jübile gecesiyle sahnelerden ayrıldı.

Bugün ne günü

1969 - ABD'de, $500, $1.000, $5.000 ve $10.000 değerindeki kâğıt paralar resmen tedavülden çekildi.

1970 - Askerlik 20, yedek subaylık 18 aya indirildi.

1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu; ilk Bakan Talat Halman.

1982 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ve İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten istifa etti. Özal'ın yerine Sermet Refik Pasin, Erdem'in yerine Adnan Başer Kafaoğlu ve Tüten'in yerine de Ahmet Samsunlu atandı.

1983 - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde görevli Dursun Aksoy, silahlı saldırıda öldürüldü. Olayı, üç ayrı Ermeni örgütü üstlendi.

1987 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu.

1993 - Anayasa Mahkemesi, Halkın Emek Partisi'nin (HEP) faaliyetlerinin Anayasa ile Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

1994 - ANAP'ın, Başbakan Tansu Çiller hakkında mal varlığını araştırma önergesi Meclis'te reddedildi. Buna karşılık, 1983'ten o güne dek Meclis'te yer alan partilerin lider ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasıyla ilgili önerge kabul edildi.

Tarihte bugün ne oldu

2003 - ABD Hükûmeti, üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan "51. Bölge"nin varlığını kabul etti.

2015 - New Horizons (Yeni Ufuklar) adlı uzay aracı Plüton'a vardı.

2016 - Nice Saldırısı: Fransa'nın Nice kentindeki Bastille Günü kutlamalarının yapıldığı sırada bir saldırgan tarafından kalabalığın içine kamyon sürülerek terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

2021 - Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinde sel felaketi yaşandı, 134 kişi öldü.