12. Uluslararası EİF Enerji Kongresi Ve Fuarı 6 Kasım'da

04.11.2019 11:47

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın destekleriyle gerçekleşen EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda 3 gün boyunca enerji sektörünün tüm paydaşlarının katılacağı ikili iş görüşmelerle gerçekleşecek ticari anlaşmaların yanı sıra dünya ve Türkiye'deki enerji sektörünün önemli konu başlıkları ele alınacak. Oturumlarda hükümet düzeyindeki heyetler ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri yer alacak. Kaçırılmaması gereken Kongre eş zamanlı olarak 5 salonda gerçekleşecek ve bu oturumlarda enerji sektörünün önemli konu başlıklarında güncel bilgi edinme ve sunumlara ulaşma imkânı bulmak mümkün olacak.

15 bin delegenin beklendiği Kongre'nin açılış konuşmalarını; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Ankara Valisi Hasip Şahin, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İngiltere'den Kraliçe Elizabeth'in görevlendirdiği, Birleşik Krallık Hükümeti Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Berry Janvrin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı ve EIF 2019 Kongre Onursal Başkanı Murat Kalsın, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve EIF Yürütme Kurulu Başkanı Avukat Çiğdem Dilek gerçekleştirecek.

ENERJİ TİCARET MERKEZİ OLMA HEDEFİYLE İLERLİYORUZ

Özellikle Avrupalı ve Afrikalı enerji firmalarının Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkat çeken Murat Dilek, "İngiltere'den 15 şirket, Türk şirketleri ile iş birliği yapmak için EIF 2019'a geliyor. Bunlardan bazıları Türkiye'yi üretim üssü olarak kullanarak, Afrika ve Körfez ülkelerine satış yapmayı hedefliyorlar. Türkiye'nin bir "Enerji Koridoru" olmakla kalmayıp, "Enerji Ticaret Merkezi" olması potansiyeli yabancı yatırımcının ilgisini diri tutuyor. Doğalgazda hatırı sayılır bir ticaret merkezi olmak için, doğalgaz depolamak için gerekli altyapının en kısa sürede oluşturulması da gerekli. Bu depolama alanları ile Türkiye sadece bir geçiş ülkesi değil, "ticaret merkezi" olacak. Bu yıl EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Elektrik Üreticileri Derneği ile birlikte düzenleyeceğimiz "Enerji Depolama" etkinliğinde son gelişmeler ele alınacak. İkili görüşmeler, Teknoloji Transferi ve Depolama konusunda yeni işbirlikleri oluşacak" diye konuştu.

ÖNEMLİ İSİMLER EIF 2019'DA OLACAK

Şangay İşbirliği Örgütü İş Konseyi Yönetici Sekreteri Sergey Kanavsky, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Etihad Energy Services İş Geliştirme ve Teknik Müdür Yardımcısı Pradeep Singh Sonnen Yeni Pazar Geliştirme Avrupa Direktörü Wenzel Brühl ve Equinor Türkiye Ülke Müdürü Paul Piche de EIF 2019 Konferansı'nda konuşmalarını gerçekleştirecekler.

30 ülkeden gelecek olan Türkiye enerji pazarı ile ilgilenen şirketler, ikili iş görüşmeleri için hem fuar alanında hem de ikili görüşmeler salonunda yerlerini alacaklar.

10.000 m2 fuar alanı ile Ankara'da Congresium'da gerçekleşecek olan 12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın Resmi Hava yolu sponsoru Türk Hava Yolları, global iletişim ortağı ise Anadolu Ajansı oldu.

300'Ü AŞKIN FİRMA KATILIYOR

EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, yenilenebilir enerji kaynakları olan güneşenerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji biyokütleden enerji üretimi ile birlikte, Dünya ve Türkiye enerji piyasalarının değerlendirilmesi ve milli enerji bağlamında Türkiye'deki enerji yatırımları, enerji depolama gibi bir çok konuya odaklanan 300'ü aşkın firma ile önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

AVRUPA ALIM HEYETLERİ FUARDA OLACAK

Avrupa Komisyonu dünyadaki 200 noktasından duyuru yaptırarak Türkiye'de düzenlenecek EIF Enerji Kongre ve Fuarı'na heyetle katılımlara katkı sağladı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek olan kongrenin amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak.

Avrupa Komisyonu - Avrupa İşletmeler Ağı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSTİM Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi İngiltere Ticaret Bakanlığı- T.C. Ticaret Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde, fuar katılımcılarına özel, B2B görüşmelerinin yapılması amacıyla yabancı ülkelerden enerji yatırımcıları EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda olacak. İngiltere Büyükelçiliği ve OSTİM Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde, katılımcıların B2B ikili görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bir heyet de EIF'te olacak.

GELECEK ENERJİDE, GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYALIM

Kongrenin düzenleyicisi Domino Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, yabancı yatırımcının enerji yatırımı için rotayı çevirdiğine dikkat çekerek, "Kongremize de adını veren 'Energy is Future' yaklaşımı, sektörümüzün önemini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, enerji gelecektir! Türkiye olarak hem devletimiz hem de özel sektörümüz, bu gerçeğin farkında olarak ülkemizin potansiyelini en efektif şekilde ortaya çıkarmak, dünya enerji arenasında sağlam bir yer edinmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 17 yılda ulaşmış olduğumuz nokta, bu alandaki gücümüzü, deneyimimizi ve kararlılığımızı en net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

YATIRIM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Fuarlarındaki tecrübelerinden dolayı artık elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini doğru kanallarla kesiştirmek ve enerjide rehber olabilmek için" enerji yatırımcı ajansı" görevi gördüklerini dile getiren Murat Dilek,"Buyıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcıların daha cesur, daha öngörülü adımlar atacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

YEKA DAHA ETKİN ANLATILACAK

12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi'ndeki oturumlarda, elektrik sektöründe Türkiye'nin uzunca bir süredir büyük başarı ile uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili girişimciler bilgilendirilecek. Doğal gaz sektöründe ise LNG ticareti ve sürece EPİAŞ'ın da dahil olmasıyla ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgilendirmelere yer verilecek. Maden sektöründe ise yabancı yatırımcılar için yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında açıklayıcı bilgiler rehber isimler aracılığı ile sunulacak.

12. EIF Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi:

10 bin metrekare fuar alanı, 50 bin metrekare etkinlik alanı ile bu yıl da 40 ülkenin temsilcileri EIF Uluslararası Enerji Kongresi'ne davetli.

Sponsorlar:

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ, ANDRITZ HYDRO, ELSE ROOF ENERJİ, SOCAR TÜRKİYE ENERJİ, SMARTGÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ, GÖZE ENERJİ, MAABİR ENERJİ İLETİŞİM, SIEMENS.

Katılan ülkeler:

Almanya, Azerbaycan, Çin, BAE, Bahreyn, Cezayir, Çad, Etiyopya, Fas, Gine, Güney Afrika, Irak, İngiltere, İran, İsrail, Katar, Kamerun, Kenya, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mali, Mısır, Mozambik, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Somali, Tanzanya, Tunus, Uganda, Rusya, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Zimbabve.

Kaynak: Bültenler