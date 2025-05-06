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11 il için kritik uyarı! Sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış ne zaman başlayacak?

11 il için kritik uyarı! Sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış ne zaman başlayacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı açıklanan bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı hangi illeri kapsıyor, yağışlar ne zaman etkili olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, yağışların başlayacağı saat ve bölgeler merak konusu oldu. Peki, sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı hangi iller için verildi, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

SARI KODLU FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA HANGİ İLLER BULUNUYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer alan 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller şunlardır:

Muş

Bitlis

Hakkâri

Siirt

Şırnak

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Malatya

Adıyaman

Tunceli

Bu illerde, özellikle öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11 il için kritik uyarı! Sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış ne zaman başlayacak?FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK

FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

6 Mayıs 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren (yaklaşık saat 12:00 sonrası) kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkisini göstermeye başlayacak.

Yağışların, akşam saatlerine doğru şiddetini artırması ve gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşların özellikle öğle sonrası saatlerde dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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