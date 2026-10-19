Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hatay'da depremden sonra salyangoz istilası! 8 evi ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da depremden sonra salyangoz istilası! 8 evi ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından başlayan salyangoz istilası yaklaşık 8 evi ve sebze bahçelerini sardı. İlaç, tuz ve kükürtle sonuç alamadıklarını anlatan mahalle sakini Ahmet Çalışır, ilacın etkisinin yalnızca 1 gün sürdüğünü, salyangozların evlerin içine kadar girdiğini söyleyerek yetkililerden çare istedi.

Hatay'ın Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlar, evleri ve sebze bahçelerini istila etti. İlaç ve tuz gibi çözümlere rağmen salyangozların 1 gün sonra yeniden istilayı sürdürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, sebze yiyemez hale geldiklerini söyledi.

İLAÇ, TUZ VE KÜKÜRT DE ÇARE OLMADI

Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdürüyorlar. Mahallede bulunan yaklaşık 8 evi istila eden salyangozlara karşı çözüm arayan vatandaşlar; ilaç ve tuz dökerek çözüm arasalar da istiladan kurtulamadılar.

MARULU SALLAYINCA SALYANGOZ DÖKÜLÜYOR

Salyangozlara karşı ilacın etkisinin 1 gün sürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, "Biz bunlardan çok rahatsız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor. İlaç attık, tuz attık ve kükürt attık çözüm bulamadık. Salyangozlardan rahatsızız. İlacını her yere atıyorum gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi 1 gün sürüyor ve sürekli devam ediyor. Depremden sonra hep bu haldeyiz. Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu

Baba Sarıgül duyurdu! Yakalama kararı olan Emir Sarıgül'den haber var
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek

Protestoların alevlendiği Fransa'da Macron'dan çok sert tehdit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Sokaklar alev alev, başkentte Başbakanlığa dron saldırısı iddiası!

Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Paris'te Swarovski, Louis Vuitton ve Hugo Boss mağazaları yağmacıların hedefinde

Swarovski, Louis Vuitton, Hugo Boss! Hepsi yangın yerine döndü
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi