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Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

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Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti Haber Videosunu İzle
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti
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Dünyaca ünlü bir otomobil markasının bayisinde düzenlenen yoga etkinliğinde çekilen fotoğrafların katılımcıların izni olmadan sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Görüntülerde yer alan kadınlar ortak açıklama yaparak kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, hakaret ve tacize maruz kaldıklarını belirtti. Kadınlar, sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

  • Dünyaca ünlü bir otomobil markasının bayisinde düzenlenen yoga etkinliğine katılan kadınlar, rızaları alınmadan fotoğraflarının çekilip sosyal medyada yayımlandığını açıkladı.
  • Kadınlar, fotoğrafların yayılmasının ardından kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini ve hakaret ile taciz içerikli mesajlara maruz kaldıklarını duyurdu.
  • Katılımcılar, fotoğraflarını izinsiz paylaşan ve kendilerini hedef gösteren kişiler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.

Dünyaca ünlü bir otomobil markasının bayisinde düzenlenen yoga etkinliği, sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle tartışma yarattı. Etkinliğe katılan kadınların rızası alınmadan fotoğraflarının çekilip yayımlandığı iddiası tepkilere neden olurken, görüntülerde yer alan kadınlar ortak bir açıklama yaparak yaşananlara isyan etti.

"FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU"

Sosyal medyada yayımladıkları ortak açıklamada etkinliğe yalnızca davet üzerine katıldıklarını belirten kadınlar, fotoğraflarının çekileceği ve paylaşılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmediğini savundu.

Açıklamada, "Biz sadece davet edildiğimiz bir etkinliğe katıldık. Söz konusu fotoğrafın çekildiğinden ve paylaşılacağından haberimiz yoktu, buna herhangi bir onay da vermedik." ifadelerine yer verildi.

"HAKARETLERE VE TACİZE MARUZ KALDIK"

Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini belirten kadınlar, çok sayıda hakaret ve taciz içerikli mesajla karşılaştıklarını öne sürdü.

Yaşananların kendi iradeleri dışında gerçekleştiğini vurgulayan katılımcılar, "Ancak yaşananların sonucunda kişisel bilgilerimiz ifşa edildi, hakaretlere ve tacize maruz kaldık. Biz bu olayın sorumluları değil, mağdurlarıyız." açıklamasını yaptı.

"BİZ BU OLAYIN MAĞDURLARIYIZ"

Etkinliğin ardından ortaya çıkan tartışmaların kendilerini hedef haline getirdiğini ifade eden kadınlar, görüntülerin paylaşılmasına izin vermediklerinin altını çizdi.

Ortak açıklamada, "Tek istediğimiz, yaşananların bizim bilgimiz ve irademiz dışında gerçekleştiğinin bilinmesidir." denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAKLAR

Kadınlar, fotoğraflarını izinsiz paylaşan ve kendilerini hedef gösteren kişiler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Açıklamanın sonunda, "Kişilik haklarımızı ihlal eden, kişisel bilgilerimizi hukuka aykırı şekilde paylaşan ve bizi hedef göstererek hakaret ve tacizde bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
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