01 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

01.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 01 Mart Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

01 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GİYİM, SEYLAP sk/ FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374662)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk/ KARAYOLLARI mah 567., CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373752)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BANU, MAVİGÖL, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373762)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KAŞMİR, METİN OKTAY, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SU, TEVFİK, TURGUT REİS, ZİYA MERİÇ, İSTASYON sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373773)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk/ BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk/ BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk/ KARABURUN mah ARİFE, BEYAZ, BURCU , SAHİL, YOSUN sk/ TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, HURMA, KALKANDERE, KARAKAVAK, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KOZALAK, KUDRET, KÖYİÇİ, LİMON, MALAT 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374935)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, MAKUL, TANSU, URAL, ÖYKÜ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS sk/ TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk/ ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374937)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373626)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, ECZA, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376574)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376478)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DENİZMEN sk/ SULTAN SELİM mah BAĞIMSIZ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk/ GÜLBAHAR mah TEKİN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376675)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah LALE, RASİM AĞA, TERKOS-KARABURUN sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376573)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, CİHANER, DÜLDÜL, FATİH, FİLİKA, NİŞAN, OSMANGAZİ, SEMİH, SUNGUR, İNCE sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, GENÇLİK, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, FUNDA, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, MECİDİYE, NEZİH, YILDIRIM BEYAZIT, İRADE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375757)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURSUNKÖY-BOYALIK, ENDERUN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, PETEK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, TARIM, TELAĞACI, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375732)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA MERİÇ, İBNİ SİNA sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN, İHSANGAZİ sk 05:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376642)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA MERİÇ, İBNİ SİNA sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN, İHSANGAZİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376643)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah YEL sk/ YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376544)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, VİŞNE, YAVUZ, ÜSTÜN, İLHAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376535)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BİLLUR, ERGUVAN, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, PERÇEMLİ, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2375699)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, KUTLU, MUHTAR KAMİL, MİRALAY ŞEFİKBEY, OSMANLI, PEMBE, SARAY ARKASI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, SIRASELVİLER, YENİ KİBAR ÇIKMAZI, ÜLKER, İNÖNÜ sk/ HALICIOĞLU mah ELVANDİREK sk/ TOMTOM mah BOĞAZKESEN sk/ ÖMER AVNİ mah BEY ODALARI, BEYTÜLMALCI, BOSTAN GAZHANESİ, DÜMEN, EMEKTAR, HACI İZZET PAŞA, MASRAF NAZIRI, MECLİS-İ MEBUSAN, PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNEBOLU, İNÖNÜ sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, KALAS, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ sk/ CİHANNÜMA mah BARBAROS, BOSTANCI VELİ, FARUK CANITEZ, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk/ SİNANPAŞA mah ALAYBEYİ, ALTINTAŞ, AŞIK GARİP, BEŞİKTAŞ, HACI MUSTAFA, HATTAT TAHSİN, HAYRETTİN İSKELESİ, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, KÖŞELİ, KÜÇÜK REMZİ, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, YENİLİK, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR LEYLA, ŞAİR NEDİM, ŞAİR VEYSİ, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk/ TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ALTINTAŞ, BEHÇET NECATİGİL, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MISIRLI, MUHTAR MOLLA, NÜZHETİYE KARAKOLU, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME, YENİYOL, İMAMZADE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk/ VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AFACAN, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DOLMABAHÇE, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, H 01:00-04:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376641)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah KÜTÜPHANE ÇIKMAZI, METE, MİRALAY ŞEFİKBEY, İNÖNÜ sk/ KÜÇÜK PİYALE mah DEĞİRMEN ARKASI sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, BESTE, DİLEK, FULYA DERESİ sk/ MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, MURADİYE DERESİ, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk/ TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, IHLAMURDERE, KEMAL TÜREL, MISIRLIBAHÇE, MURADİYE BOSTANI, NÜZHETİYE, UZUNCAOVA, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk/ VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SOLGUNSÖĞÜT, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE DERE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk/ HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, CUMHURİYET, HÜSREV GEREDE, KADIRGALAR, MAÇKA, MİM KEMAL ÖKE, TAŞKIŞLA, TEŞVİKİYE sk/ TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BARAKALAR, DERYADİL, FERAH, HACI EMİN EFENDİ, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, KÖŞKÜSTÜ, MURADİYE BAYIRI, MURADİYE DERE, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, OSMAN F. SEDEN, PROF. DR. ORHAN ERSEK, TEŞVİKİYE, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk 01:01-04:01 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376626)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BAKIR, FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR sk/ HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk/ KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, AĞAÇ TULUMBA, BAŞ CERRAH, DEMİRCİLER, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, ERİŞTECİ, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GECE KUŞU, GÜMRÜK, GÜMÜŞ HALKA, HALİL PAŞA, HAMAM, HAVYAR HAN İÇİ, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KARANLIK FIRIN, KARANTİNA, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, ODUN MEYDANI, RIHTIM, YEMİŞÇİ HASAN, YUVA, ÇELEBİLER sk/ KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, İLYAS ÇELEBİ sk/ MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, REVANİ, SERÇE, ZÜRAFA sk/ PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALİ KAPTAN, ATEŞPARE, CİHANGİR YOKUŞU, FINDIKLI YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, PERİZAT ÇIKMAZI, SALI PAZARI YOKUŞU, TEKKE YOKUŞU, ÖZOĞUL, İSMAİL DÜMBÜLLÜ sk/ PİYALEPAŞA mah PİYALEPAŞA sk/ ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376644)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2376543)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk/ OSMANGAZİ mah 3127. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377130)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378563)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah SEÇKİN, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378606)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377254)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377255)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , KIRKPINAR , MADEN, MESUT , MUTLU , MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ- ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, CAN, CEVİZ, DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FESLEĞENLER, FULYA, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, KARANFİLLER, KUŞBURNU, LALEZAR, MANOLYALAR, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, TAŞ, TÜREL, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ZAKKUM, ÇAM, ÇELİK, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİM, ÇİĞDEMLİ sk/ HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2700., 2701., 2702., 2704., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2715., 2716., 2716/1., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, SELÇUKLU, Z-1 sk/ YAYLA mah AKASYA, AKÇAY, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLANsULTAG, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377253)