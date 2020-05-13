Zeytinin faydaları nelerdir? Zeytinde hangi vitamin ve mineraller bulunur? Zeytin ve zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Mucize besin! Kahvaltı sofralarımızın en temel besin maddesi olan, binlerce yıllık tarım kültürünün meyvesi zeytin hakkında neleri biliyorsunuz? Kuran'ı Kerim'de dahi zeytinin bereketi ve besleyiciliğine atıfta bulunulduğunu biliyor muydunuz? İşte size o mucize besin zeytin ve zeytinyağı hakkında bilinmeyen şifalı sır!

Sofraların vazgeçilmezi zeytin, çok sayıda türü ve farklı ürünleri ile damak tadımızı zenginleştiriyor ve bize lezzet katıyor. İnsan sağlığı için de mucizevi etkileri olan zeytin ve zeytinyağı cilt, saç ve sindirim gibi hususlarda önemli derecede faydalı ve besleyicidir. Zeytin üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biri olan Türkiye, bu konuda otorite konumundadır. Zeytinin faydaları nelerdir? Zeytinde hangi vitamin ve mineraller bulunur? Zeytin ve zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

ZEYTİN NEDİR?

Zeytin (Olea europaea), zeytingiller (Oleaceae) familyasından meyvesi yenen Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türü.

Cennette iki ağaç vardır. Biri, 'gerçekliğin ağacı' diye de bilinen incir ağacıdır. Diğeri ise, 'hayat ağacı diye tanımlanır ve zeytin ağacıdır. Son yıllarda önemi herkes tarafından konuşulan ve sağladığı faydalar ile bilinen zeytinyağları, doğru üretildiği takdirde insan sağlığına faydaları ile bilinir.

ARNASMARKET ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI

Her derde deva olan, faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağlarının sağladığı faydalar arasında kilo kaybı, metabolizmayı hızlandırması, sindirimi ve yaşlanmayı önlemesi, çocuklarda beyin ve kemik gelişiminin hızlanması, kireçlenmeyi önlemesi, cansız saçların kuvvetlenmesi, mide ve bağırsak ülserleri, romatizma, safra kesesi tembelliği gibi birçok yararı bulunmaktadır. İçerisinde bulunan E vitamini sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarından korur, ayrıca iyi bir nemlendirici olan ürün, akne, gül hastalığı ve cilt kanserine karşı korur. Oxford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi araştırmalara göre, kanser ile mücadelede özellikle bağırsak kanserine karşı kalkan olduğu bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan araştırmada vücuttaki iltihapları geçirmede doğal ilaç olarak görülen ürün, günlük olarak içilen zeytinyağı, bir kutu ilacın %10 kadar faydasını vücudunuza almanızı sağlıyor.

ZEYTİNİN FAYDALARI NELERDİR?

A, D, E ve K vitaminleri açısından çok zengin bir içeriği vardır.

Zeytin ve zeytinyağının hücre yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici etkileri vardır.

Kansere karşı korur.

Zeytinyağının en önemli özelliği, oleik asit zengini olması. Bu asit özellikle meme kanserini tetikleyen (Her-2/ Neu) veya (ERB B-2) kötü genlerini durdurma özelliğine sahip.

Sindirim sistemine iyi gelir. Kabızlığı önler ve safra yapısını dengeler.

Zeytin egzamayı ve saçların dökülmesini önlüyor.

RAMAZAN SOFRALARI İÇİN BESLEYİCİ LEZZET

Banyodan sonra cilde zeytinyağı ile masaj yapılırsa hücrelerin yenilenmesi sağlanıyor.

Zeytin yapraklarından bulunan Kalsiyum Elenolate, genel zararlı olan virüs, bakteri ve mantarları yok etme özelliğine sahiptir.

Zeytin karaciğerin dostudur.

Safra kesesi hastalıkları ve safra kesesi taşında, bağırsak kanserinde ve sarılıkta faydalı olduğu yapılan bilimsel çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Kemik gelişimine yardımcı olur.

Tansiyon düşürücüdür.

İçerdiği vitaminler ve hücre yenileyici özelliklere sahip olduğundan yaşlılık tedavisinde de kullanılır, cildi besler ve korur.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk sıkım yöntemi ile faydalı vitamin ve minerallerin en az kayıpla yağa dönüştürülmesi sağlanır. En fazla 25 derece ısıda gerçekleştirilen bu yöntem, vitamin ve minarellerin korunmasına katkı sağlar. Isı ne kadar düşük ise yağın kalitesi o kadar artar. Zeytinyağı çeşitleri arasında Natürel Sızma Zeytinyağı, asit oranı en düşük zeytinyağı çeşidi olup, 27 derecenin altındaki ısılarda ve soğuk sıkım zeytinyağı bu yöntemle elde edilir. Kokusu ve tadında kusur olmayan natürel zeytinyağı, meyvenin bütün vitamin ve minerallerini içerisinde barındırır. Natürel Sızma Zeytinyağı, asit oranı en düşük zeytinyağı çeşidi olup, 27 derecenin altındaki ısılarda ve soğuk sıkım yöntemi ile elde edilir. Sızma zeytinyağı en yüksek seviyede antioksidan polifenol ve oleik asit içerir. Bu nedenle diğer bitkisel yağlara kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir. Kokusu ve tadında kusur olmayan natürel zeytinyağı, meyvenin bütün vitamin ve minerallerini içerisinde barındırır. Herhangi bir kimyasal bozulmaya uğramadan üretilen bu zeytinyağı çeşidi böylelikle insan vücuduna olumlu fayda sağlar.

Uzmanlar zeytinyağından tekli doymamış yağ olduğunuve bu tekli yağlarla kilo almanın çok zor olduğunu ifade ederek zeytinyağının kilo kontrolü sağladığını söylüyorlar. Zaytinyağı faydaları içinde belki de en önemli özelliklerden olan kilo kontrolü sağlaması, diyet yapanlar için büyük kolaylık sağlamaktadır.

Zeytinyağı faydası içinde metabolizmayı hızlandırma işlevi de vardır. Çocuklarda metabolizmayı hızlandırarak kemik ve beyin yapısını güçlendiren zeytinyağı, ileri yaşlarda ise mükemmel bir E vitamini kaynağı olarak sağlığa katkı yapar.

Zeytinyağının faydası saymakla bitmez. Zeytinyağının faydaları arasında yer alan sindirimi rahatlatma işlevi, birçok sağlık sorunu için de önleyici işlev görür. Sindirimi temizleme ve rahatlatma özelliği olan zeytinyağı tıbbi yağ olarak da kullanılır.

Yüksek oranda E vitamini içeren zeytinyağı faydaları bu yönü ile cildi zararlı güneş ışınlarına karşı korur. İyi bir nemlendirici olan zeytinyağı cildi iltihaplanma, gül hastalığı ve akne gibi sorunlara karşı korur.

Zeytinyağının faydaları kalp sorunları için de etkili sonuçların alınmasını sağlar. Yüzde 70 oranda tekli doymamış yağ içeren zeytinyağı, kalp problemlerini ve kolesterol birikimini önler.

ZEYTİNYAĞI ŞİFA KAYNAĞIDIR

Kolesterol seviyesini düşürme, zeytinyağının faydalarından biridir. Yaklaşık 40 farklı antioksidan içeren sızma zeytinyağı LDL kolesterolün etkilerini azaltırve iyi kolesterol olan HDL kolesterolü artırır.

Çok sayıda antioksidan içeren zeytinyağı, doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Zeytinyağı bu yönü ile kozmetik sanayiinde de kullanılır ve safra taşlarının dökülmesine yardım eder.

Zeytinyağı faydaları arasında yer alan safra taşlarını dökme, zeytinyağının oldukça etkili olduğu bir konudur.

Zeytinyağı hücre duvarının oluşturulmasına yardım eden polifonileri içerir.Bu özellik aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bu yüzden zeytinyağı tüketerek zeytinyağının faydaları elde edilir ve kalp sağlığı olumlu etkilenir.

Zeytinyağının faydaları başlıklarından bir diğeri de kanseri riskini azaltma özelliğidir. Bilimsel araştırmalar zeytinyağının bağırsakve rektum kanserinin başlamasına engel olma özelliğini ortaya koymuştur.

Zeytinyağının faydaları türlerinden biri de meme kanserini önleme özelliğidir. Zeytinyağının bileşenlerinden olan hidroksitirosolün, postmenopozal kadınlarda meme kanserini engellemeye yardı ettiğini ortaya koymuştur.

Zeytinyağı üzerine yapılan araştırmalar, doymamış yağlar, nitart ve nitrit yönünden zengin olan besinlerin hipertansiyondan koruma sağladığını ortaya koymuştur. Zeytinyağının faydaları bu yönüyle de sağlıklı sonuçlar sunmaktadır.

Zeytinyağının faydaları ele alındığında bu faydalardan biri de enflamasyonu önlemedir. Antimikrobiyal ve anti-inflamatuar fenoller açısından zengin olan zeytinyağıpatojenik bakteri büyümesini engelleyerek iltihabı hafifletir.

ZEYTİNYAĞI NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Zeytinyağı hava, zaman ve ışık gibi faktörlerden etkilenir. Bu yüzden zeytinyağını ışıksız, hava almayan serin yerde muhafaza etmelisiniz. Zeytinyağı buzdolabına konur mu şeklinde merak edilen sorular vardır.