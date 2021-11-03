Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi - Haberler Magazin
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Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eski Belçika güzeli Zeynep Demirel, 40 yaşına giren eski milli kaleci eşi Volkan Demirel için Yeşilçam temalı bir parti düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği partide giyilen kıyafetler ve özel hazırlanan pasta dikkat çekti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Zeynep Demirel, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ise unutamayacağı bir parti verdi.

40 yaşına giren eşi için Yeşilçam temalı bir parti düzenleyen Zeynep Demirel, her anını da 515 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 80'li yıllara ait kıyafetlerin giyildiği partide pudra pembesi parlak bir tulum giyen 2 çocuk annesi Demirel, kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Partide Suzan Kardeş ve Ayta Sözeri sahne alırken Zeynep Demirel ve Volkan Demirel de şarkı söyledi. Partiye katılanlar eğlenceli pozlarını da "volkan40larkulübü" notuyla Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. Demirel eşi için klaket ve film şeritlerinden oluşan özel bir pasta yaptırdı.

Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi

Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi

Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi

Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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