Yurt genelinde korona seferberliği sürüyor Yurt genelinde korona seferberliği sürüyorMarmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor MUĞLA - Marmaris'te, Korona virüs tedbir kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Yurt genelinde korona seferberliği sürüyor

Marmaris'te sokağa çıkamayanların talepleri anında karşılanıyor

MUĞLA - Marmaris'te, Korona virüs tedbir kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 112, 155, 156 veya bağlı bulundukları Belediyelere ve Kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Destek Grubunun telefonlarını arayarak dışarı çıkmak için izin talep ediyor. Durumu değerlendiren görevliler vatandaşlarının ikametlerine göre Polis veya jandarma ekiplerine haber veriyor. Bu ekipler kaymakamlık tarafından hazırlanmış formları vatandaşların evlerine giderek teslim ediyor formları vatandaşın doğru bir şekilde doldurmasına yardım ediyor ve Kaymakamlık makamına teslim ediyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşların yardımına koşuyor.

74 yaşındaki Şevket Şık, kemoterapi gören onkoloji hastası eşi ve kendisi için hastaneye gitmek üzere izin dilekçesi talep etti. Şevket Şık, "Eşim onkoloji hastası 21 günde bir kemoterapi alması gerekiyor Muğla Sıtkı Koçman Hastanesinde yapılıyor. Oraya gitmek için izin belgesi talep ettim çok güzel bir uygulama" dedi.

68 yaşındaki emekli asker Hakan Çetin ise, "Annem 88 yaşında ve İzmir'de yalnız yaşıyor. Onu alıp buraya getirmek için talepte bulunduk. Hemen memurlar geldi ve talebimizi değerlendirdi. Gerçekten çok iyi bir uygulama" dedi.

Kars'ta yaşılar uyarıldı

"Aklıma dükkan geliyor, motor geliyor çıkıyorum"

KARS - Kars'ta, dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaş, zabıta ekiplerine, 'aklıma dükkan geliyor, motoru satmak geliyor, dayanamıyorum, dışarı çıkıyorum' diye cevap vermesi şaşırttı. Vatandaşı zabıta ekipleri zor ikna ederek evine gönderdi.

Kars'ta korona virüsü sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar zabıta ekiplerince uyarıldı.

Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda gördükleri 65 yaş üstü vatandaşların ikaz ederek evlerine gönderiyor. Bazı vatandaşlar, ise verdikleri cevaplarla zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.

Kars'ta dışarıya çıkan 80 yaşındaki vatandaşı zabıta zor ikna ederek evine gönderirken, bir vatandaş ise "dayanamıyorum" diyerek dışarıya sokağa çıktığını belirtti.

"Dayanamıyorum, alışmışım"

Zabıta amirinin sağlığın için evinde kal diye uyardığı vatandaş, "Ben bahçeye gidiyorum ama dayanamıyorum alışmışım arkadaş ya, bir semaver koyup çay içiyorum. Bir saat oturuyorum. Ondan sonra dükkan aklıma geliyor. Dostları arkadaşları görmek aklıma geliyor. Motoru satmak aklıma geliyor. Ölüm Allah'tan takdiri ilahi" diyerek cevap verdi. Zabıta ekipleri vatandaşı ikna ederek evine gönderdi.

65 yaş üstü vatandaşların uyarılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevli memur Sevda Ülker, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda sokağa izinsiz çıkan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı uyararak, evlerine gönderiyoruz. Kısıtlamadan bilgisi olmayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Kars'ta zabıta ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda dışarı çıkan yaşlı vatandaş uyarıldı. Bazı vatandaşlar ise zabıta araçlarıyla evlerine götürüldü. Bazı vatandaşlar ise evlerine gitmemek için zabıta ekiplerine direndi.

Van'da korona virüse karşı evde sağlık ve nakil hizmeti

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verirken, doktora gitmesi gereken kronik hastaları da ambulansla hastaneye naklediyor.

Kısa bir zamanda hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan küresel salgın korona virüse karşı Van Büyükşehir Belediyesi de 7/24 esaslı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce binlerce hastaya ulaşarak, evde bakım ve hasta nakil hizmetini salgın süresince de daha aktif tuttu. KOAH, alzheimer, kanser gibi hastalıklar sebebiyle yatağa bağımlı hastaların rutin olarak evde bakım hizmetiyle sağlık kontrolleri yapılırken, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar da tam donanımlı ambulanslarla evden alınıp hastanelere taşınıyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki kanser hastası Mehmet Salih Alğan, belediye sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onkoloji Polikliniğine götürdü. Alğan, hastanede yapılan tedavisinin ardından tekrar evine bırakıldı.

Evde bakım hizmeti kapsamında ise Serhat Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Selahattin Çelenk isimli vatandaşın da evinde tedavisini yapan ekipler, aileyi korona virüs salgınına karşı tedbirli olması konusunda bilgilendirdi.

Ekiplerin rutin olarak 2 yıldır hastaları evde tedavi ettiklerini ifade eden hasta yakını Abdulhalim Çelenk, salgından sonra belediye ekiplerinin konuya daha çok duyarlılık gösterdiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yakutiye'de korona virüs tedbirleri

Belediye ekipleri ilçede dezenfekte yapılmadık yer bırakmadı

Başkan Dr. Mahmut Uçar:

ERZURUM - Erzurum merkez Yakutiye Belediyesi ülkede etkisini artıran korona virüse karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde adeta dezenfekte edilmedik alan bırakmadı.

Erzurum İl Sağlık eski Müdürü olan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, hekim olması sebebiyle Korona virüsüne karşı alınacak tedbirleri en hasas uygulan başkanlardan biri oldu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Bizler Yakutiye Belediye olarak özellikle şehrimizde Büyük Şehir Belediye Başkanımızla bir toplantı yaptık. İş bölümü ve koordinasyonu sağladık. Kimler ne zaman nereleri dezenfekte edecek, kimler hangi işleri yapacak. Bu çerçevede Yakutiye Belediyesi olarak bizler özellikle halkın yoğun yaşamış olduğu, halkın sirkülasyonunun fazla olduğu yerlere yönelik öncelikli bir dezenfeksiyon işleri yapmayı ve uygulamaları kararlaştırdık. Bu anlamda da özellikle camilerimiz, Kur-an kurslarımız, okullarımız, halkın yoğun olarak giriş çıkış yapmış olduğu AVM ler, pasajlar, iş merkezleri, dükkan gibi yerleri özellikle kendimize hedef olarak belirledik. Daha sonra çocukların uğrak yeri olan oyun parklarımızı, taksi duraklarımızı, otobüslerimizi, otobüs duraklarımızı, dezenfeksiyon işlemleri ile mikroplardan arındırmaya çalıştık. Bunların rutin olarak belli sürelerle ve teknik elemanlarımızın ön gördüğü sürelerde tekrarlayacağız. Yine personelimizi bilgilendirici eğitimler yaptık. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımıza eldiven, maske, bone gibi aparatları dağıttık. Yine bu kapsamda şu anda Zabıtada görevli arkadaşlarımız ve diğer görevli eğitimci arkadaşlarımız sahada Erzurum'da bulunan lokantaları, marketleri, fırınları, pastaneleri gezerek buralarda çalışan özellikle esnaf kardeşlerimize durumun ciddiyetini ve almaları gereken tedbirleri söylüyorlar. Elle dokunmadan, temas etmeden gıda maddelerine sağlıklı yaklaşmak gibi, gelen müşteriye hangi koşullarda sunacakları konularında görevlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

Bir yandan ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yürütürken,bir taraftan da vatandaşın bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Uçar, "Özellikle Erzurumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten alınan tedbirler konusunda üst seviye bir kabullenme yaklaşımında bulunuyorlar. Bilinçli şekilde olayları takip ediyorlar. Alınması gereken önlemler ne ise o önlemleri de alıyorlar. Sağlık ekiplerinin kendilerine verilmiş olan rotalarda hayatlarını devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde camiler, okullar, alış veriş merkezleri, parklar ve işyerlerinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor

NEVŞEHİR - Korona virüs (COVID-19)tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Belediye Başkanı Rasim Arı da, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.

Nevşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Nevşehir Belediyesi, bugünde cadde ve sokakları mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayan ekipler daha sonra ilaçlama yaptı.

Salgınla mücadelede yoğun olarak kullanılan cadde, sokak, yaya kaldırımları ve otobüs duraklarında sabahın erken saatlerinden başlayan ve titizlikle sürdürülen çalışmalara Belediye Başkanı Rasim Arı da eşlik etti.

İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Sokakta karşılaştığı vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Arı, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, otobüs duraklarımızda, otobüslerde ve servis araçlarında, taksilerde ve muhtarlıklarda etkin bir dezenfekte çalışması yürüttük. Halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile yaya kaldırımlarımızı da düzenli olarak yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarıdır" dedi.

Polis uyarı yaptı, yaşlı vatandaş dua etti

Hakkari polisi tedbirleri elde bırakmıyor

HAKKARİ - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamındaki vatandaşları uyarırken, yaşlı vatandaş ise ellerini açıp onlar için dua etti.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Hakkari'de çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara yardım amaçlı oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan grup, kentteki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşları evlerinde ziyaret edip, gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşlı vatandaşlarla Türkçe ve Kürtçe konuşan polis, onların sağlık durumuyla bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Mahallede dolaşan yaşlı vatandaş uyarıldı

Çalışma yürüttükleri mahallede bir yaşlı vatandaşın dışarıda gezdiğini gören polis, hemen yayına gitti. Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşa dışarı çıkmanın yasak olduğunu, kendi ve çevresindekilerin sağlığı için evde kalmasını istediler.

Ellerinin açıp polis ekiplerine dua eden yaşlı vatandaş, uyarılarından dolayı teşekkür edip evinin yolunu tuttu. Bazı yaşlıların ise kurallara riayet ederek evlerinin balkonlarında oturması ise kameralara yansıdı.

Görevini en iyi şekilde yerine getiren Hakkari polisi, mahalle aralarında dolaşan bir çocukla da sohbet ederek, bir yere dokunurken el ve yüzünü yıkaması uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA