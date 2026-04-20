Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

AYÇA AYKAÇ VAKIFBANK'A VEDA ETTİ

VakıfBank'ın yıldız ismi Ayça Aykaç, alınan şampiyonluğun ardından sevenlerine üzücü haberi vererek takımdan ayrıldığını açıkladı.

''SON MAÇIMDI''

Gözyaşları içerisinde ayrılık haberini duyuran milli oyuncu, "Son maçımdı, o yüzden biraz duygusaldık. Kupayla noktalayabildiğimiz için ve evimizde kupayı kaldırabildiğimiz için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seri 5 maça uzadı. Bizim için hiç kolay olmadı çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz. Siz görmüyorsunuz ama biz o 3 günlük arada da antrenman yapmaya devam ediyoruz. Mental olarak ve fiziksel olarak çok zorlu bir süreçti. Sonunda kupa geldiği için çok mutluyuz. VakıfBank'ın kalbimdeki yeri çok ayrı olacak." sözlerini sarf etti.