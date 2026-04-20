Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Yıllardır akıbeti karanlıkta kalan Gülistan Doku soruşturmasında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in devlet gücünü kullanarak delilleri kararttığı iddiaları infial yarattı. Soruşturma dosyasına yansıyan 10 kritik madde, delillerin valilik bütçesiyle imha edildiği ve soruşturmanın kasten yanlış yönlendirildiği bir "organize kötülük" tablosu iddiasını ortaya koyuyor.

1- SİM KARTIN RESMİ KANALLAR DIŞINDA İNCELENMESİ VE YETKİSİZ KİŞİYE TESLİMİ

Koruması Şükrü Eroğlu’nun, eski Vali Tuncay Sonel’in kendisine kapalı bir zarf vererek, bunu Ankara’daki “Sosyal Medya Gürkan” olarak bilinen eski polis Gökhan Ertok’a otobüsle göndermesini bizzat istediğini beyan ettiği öğrenildi.

2- VALİ’NİN DOĞRUDAN TALİMATI

Gökhan Ertok’un, SİM kart yoldayken Tuncay Sonel’in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak “Konuyu biliyorum, gerekeni yap, iyice araştır, basın çok üstümüze geliyor” dediğini ifade ettiği aktarıldı.

3- SİM KARTIN VALİ KONTROLÜNDE TUTULMASI

Gökhan Ertok, SİM kartın 9 Ocak ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 gün boyunca Vali’nin kontrolünde kaldığını, kendisine ulaştığında ise mesajların zaten silinmiş olduğunu belirtti.

4- VERİLERİN KALICI OLARAK SİLİNMESİNE YÖNELİK TALEP

Ertok, Vali’nin kendisini, verilerin geri getirilemeyecek şekilde silindiğinden emin olmak amacıyla kullandığını iddia ettti.

5- GAYRİRESMİ ÖDEMELER

Vali’nin koruması Şükrü Eroğlu’nun, Gökhan Ertok’a kendi şahsi hesabından farklı tarihlerde toplam 30 bin TL (5+5+20 bin TL) gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Eroğlu, bu ödemeleri Vali’nin talimatıyla “harçlık ve bahşiş” olarak gönderdiğini, parayı da Vali’den nakit olarak geri aldığını savundu.

6- RESMİ KAYITLARIN SİLİNMESİNE DAİR “MÜLKİ AMİR” İMASI

Şüpheli Celal Altaş’ın, emniyetteki kamera kayıtlarının ve hastane giriş kayıtlarının sıradan bir vatandaş tarafından silinemeyeceğini söylediği bildirildi. Altaş, “Tunceli’de mülki amir kimse, bu tür işlemler ancak onun yönlendirmesi veya talimatıyla yapılabilir” diyerek kayıtların silinmesi konusunda doğrudan Vali’yi işaret etti.

7- HASTANE KAYITLARINDAKİ ÇELİŞKİ VE HASTANE KAYITLARININ SİLİNMESİ

Gülistan’ın 31.12.2019 tarihli hastane giriş kaydının sistemden profesyonel ve kasıtlı şekilde silindiğinin bilirkişi raporuyla tespit edildiği vurgulandı. Başhekim Çağdaş Özdemir’in, bu kritik görevlere Vali Sonel tarafından atandığını ve görevden ayrılmak istemesine rağmen buna izin verilmediğini beyan ettiği aktarıldı.

8- ARAMA FAALİYETLERİNİN YÖNLENDİRİLMESİ

Şüpheli Ferhat Güven, dönemin AFAD müdürünün köprüdeki bir görüntüyü Vali Sonel’e izlettiğini, Vali’nin ise “Suda arama çalışmalarını yoğunlaştıralım, tüm çalışmaları bu bölge üzerinden sürdürelim” talimatı verdiğini ifade ettiği belirtildi. Bu durumun, soruşturmanın diğer ihtimaller yerine intihar ihtimali üzerinde yoğunlaştırıldığı yönünde şüphe doğurduğu öğrenildi.

9- K NOKTASI KAMERALARININ ARIZA OLMAKSIZIN DEĞİŞİMİ

Gülistan’ın kaybolmasından sadece 2 gün sonra, şehirdeki tüm K noktalarındaki (hakim tepelerde bulunan) kameraların değiştirilmesine karar verildiği, ancak bu işlemin gerekçesine dair herhangi bir resmi kayıt veya bakım bildirimi bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

10- VALİNİN DOĞRUDAN CESET TEŞHİSİNE İLİŞKİN ŞÜPHE

Şükrü Eroğlu’nun beyanına göre, bulunan bir cesedin Gülistan Doku’ya ait olup olmadığına Vali Tuncay Sonel bizzat bakarak “Gülistan değil” şeklinde karar verdi, aile ise teşhis için olay yerine çağrılmadı.

Kaynak: Haberler.com