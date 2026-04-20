Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı’nın evliliğinde kriz yaşandığına yönelik iddialar magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Lara Paşalı’nın yüzüğünü çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya profilinden kaldırması dikkat çekti.

ROL ARKADAŞI İDDİASI

Selahattin Paşalı’nın “Kıskanmak” dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile ilişki yaşadığı öne sürülürken, konuya ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı

"MESAJLARI YAKALAMIŞ"

Sunucu Ece Erken, “Gel Konuşalım” programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erken, “Lara mesajlarını yakalamış. Hafsanur ile eşinin mesajlarını yakalamış. Kim mesaj atmış bilmiyorum ama mesajlaşmayı yakalamış” iddiasında bulundu.

Kıskanmak dizisinde ikilinin öpüştükleri andan bir kare...

BOŞANMA KARARI ALDIĞI KONUŞULUYOR

Erken, açıklamasının devamında Lara Paşalı’nın boşanma kararı aldığı yönünde iddialar olduğunu da dile getirdi. İddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com