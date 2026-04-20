ABD'de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi

ABD’de bir üniversite öğrencisinin WhatsApp üzerinden attığı şaka içerikli mesaj başına iş açtı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yazdığı mesajın tehdit olarak değerlendirilmesi üzerine gözaltına alınan öğrenci, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalırken, olay ifade özgürlüğü ile güvenlik sınırları tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde bir üniversite öğrencisi, WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Öğrenci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya hitaben yazdığı mesajın “şaka” olduğunu savunmasına rağmen, yetkililer bunu ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi.

MESAJ “ŞAKA”YDI  AMA SUÇ SAYILDI 

Florida Üniversitesi öğrencisi Gabriela Saldana’nın, WhatsApp grubunda “Netanyahu, sesimi duyuyorsan okula bomba gönder” şeklinde bir mesaj yazdığı ortaya çıktı. Öğrenci daha sonra bunun “aptalca bir şaka” olduğunu söylese de mesaj diğer öğrenciler tarafından ihbar edildi.

FBI DESTEKLİ SORUŞTURMA

Polis, olayın ardından FBI’ın da dahil olduğu bir soruşturma başlattı. Yetkililer, mesajın belirli bir yer ve etkinliği hedef alması nedeniyle “gerçek tehdit” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

15 YILA KADAR HAPİSLE KARŞI KARŞIYA 

Öğrenci hakkında “yazılı tehdit” suçlamasıyla işlem yapılırken, Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezası ihtimali bulunuyor. Hakim ise ilk duruşmada, “Şaka olduğunu anlıyorum ama dışarıdan bakıldığında öyle görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ 

Olay, ABD’de ifade özgürlüğü ile güvenlik hassasiyeti arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle okul ve toplu alanlara yönelik şaka içerikli mesajların bile ciddi suç kapsamında değerlendirilebildiğine dikkat çekiyor.

Elif Yeşil
