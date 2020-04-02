Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

02.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Başkent Ankara'da Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda 15 Temmuz Kızılay Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre az olduğu başkentte, hususi araçlardan çok ziyade toplu taşıma araçları göze çarptı.

Polis, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık anonslarla uyarı yaptı.

Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle Ankara'daki işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

İstanbul

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanlarında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sessizlik hakim.

Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve tarihi Suriçi bölgelerindeki meydanlar boş kaldı.

Beyoğlu'nun simgelerinden nostaljik tramvay ile diğer toplu taşıma araçlarında da az sayıda yolcunun seyahat ettiği görüldü.

Hareketliliğin çok olduğu Aksaray ve Millet Caddesi'nin de sakin olduğu gözlendi.

Normal günlerde balık tutan vatandaşlarla dolu olan Galata Köprüsü de en sessiz anlarını yaşıyor.

Ege'de meydanlar boş kaldı

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa, Afyonkarahisar ve Uşak'ta "evde kal" çağrısına uyulması ile 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi sonucu, yağmurun da etkisiyle normalde yoğunluk yaşanan alanlar sessizliğe büründü.

Türkiye'nin en büyük kentlerinden İzmir'de özellikle yağışlı havanın da etkisiyle kentin en işlek yerleri, meydanlar ve sahillerin boş kaldığı gözlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı, Aydın'da da Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu kısmen boş kaldı.

Manisa ve Uşak'ta da normalde yoğunluk yaşanan alanlarda hareketlilik görülmedi.

Afyonkarahisar'da işlek caddelerdeki sakinlik sürüyor. Özellikle Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor.

Turizm merkezlerinde "koronavirüs" tenhalığı

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, kent halkı ve turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları ile Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri sakin günlerini yaşıyor.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında tenhalık hakim.

Fethiye'nin tarihi Paspatur Çarşısı, Beşkaza Meydanı, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da sakinlikten payını alıyor.

Trakya'da sağanak yağışın da etkisiyle meydanlar boş kaldı

Trakya genelinde, koronavirüs salgını ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydanlar boş kaldı.

Edirne'de en çok hareketliliğin yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri girişlerine bariyer konuldu. Polis ve zabıta ekiplerinin bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurması cadde ve sokaklarda insan yoğunluğunun azalmasına neden oldu.

Kırklareli'nde soğuk havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Tekirdağ'da yağışlı havanın da etkisiyle vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Yalova'da "koronavirüs" sakinliği

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.

Balıkesir'de Cumhuriyet Meydanı, Valilik civarı ve Toplu Taşıma Merkezi gibi eskiden kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmet İnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.

Yalova'nın sahil kesimi ve Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı, araç ve yaya hareketliliğinin ise asgari düzeyde olduğu dikkati çekti. Kentteki semt pazarları da tedbirler kapsamında alınan karar doğrultusunda açılmadı.

Akdeniz'de sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu görüldü.

Adana'da Ali Bozdoğanoğlu, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Atatürk ve Merkez parklar boş kaldı.

Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu.

Hatay'da kentin en kalabalık alanları olan Cumhruiyet Meydanı ile Atatürk Caddesi ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda da sessizlik hakim. İskenderun ilçesinde de emniyet güçlerinin aldığı önlemler kapsamında Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonu sessizliğe büründü.

Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında sakinlik gözlendi.

Güneydoğu'da sessizlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da, "evde kal" çağrısına uyulması ile 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi sonucu normalde yoğunluk yaşanan alanlar en sessiz günlerini yaşıyor.

Gaziantep'te kentin en turistik noktası olan Gaziantep Kalesi civarı boş kalırken, işlek caddelerde de sessizlik yaşanıyor.

Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının boş kaldığı görüldü.

"Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulan başta Diyarbakır olmak üzere bölge illerinde polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor.

Bölge genelinde vatandaşların tedbirlere uyması, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

İç Anadolu "Evde kaldı"

İç Anadolu Bölgesinde vatandaşlar "Evde Kal" çağrısına uydu. Konya'da Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nin bulunduğu Mevlana Meydanı, en sakin günlerini yaşıyor.

Ünlü meydanın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı da vatandaşların salgın tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmamasıyla sessizliğini korumaya devam ediyor.

Aksaray'da kent merkezi ve işlek güzergahlar boş kaldı, Ulu Cami ve çevresi ile Bankalar ve Kalealtı Caddesi çevresinde de sakin bir gün yaşanıyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddeleri sessizliğe büründü.

Kayseri'de normal günlerde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimar Sinan Parkı gibi alanlar da kısmen boş kaldı.

Karadeniz "Evde Kal" çağrısına büyük ölçüde uydu

Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Vatandaşların "Evde Kal" çağrılarına olabildiğince dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan yoğunluğu azaldı.

Yapılan çağrılara rağmen kalabalık gözlenen noktalarda ise polis vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları, zaruri olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulunuyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Ordu'da 16 Temmuz Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Osman Ağa ve Atatürk meydanları, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi, Gümüşhane'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı, eskiye oranla sakin günler geçiriyor.

Salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya'da da karşılık buldu.

Samsun'da Sahil Yolu, Bandırma Vapur ve Müzesi, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Adnan Menderes Sahil Yolu, Sinop'ta İskele Meydanı boş kaldı.

Sinop'ta sahil kesiminde sakinlik yaşanırken, Çankırı'da Belediye Meydanı, Anıt Alanı ve Atatürk Bulvarı'nda yaya ve araç trafiği azaldı. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da da vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Doğu Anadolu sessizliğe büründü

Doğu Anadolu'da Kovid-19 salgınına karşı yapılan "Evde kal" çağrıları karşılık buldu.

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese, Kars'ta Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri ile Kent Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ile Milli Egemenlik Parkı, Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı, Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı, Halitpaşa ile Ordu caddeleri vatandaşların, evde kalmaları yönündeki çağrıya uyması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Hakkari'de koronavirüs salgını nedeniyle insanların genellikle özel ihtiyaçlarının haricinde dışarıya çıkmadığı görüldü.

Van'ın en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddelerinde kısmen yoğunluk yaşanırken Edremit meydanı ve Van Gölü sahillerinde ekipler vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sahil bandı ve göl kıyılarında helikopterle denetimlerini sürdürdü.

Batı Karadeniz'de hareketlilik azaldı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Batı Karadeniz'de de büyük oranda uyuldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük'te vatandaşlar evde kalmayı tercih etti.

Düzce'de Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda yoğunluk oluşmadığı görülürken, Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı.

D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi bir azalma görülürken, trafikteki araçların büyük bölümünü kamyon ve tırlar oluşturdu.

Sakarya'da meydanlar boşalırken, Zonguldak'ta sessizlik hakim oldu. Bolu, Bartın ve Karabük'te vatandaşların sokağa çıkmadığı gözlendi.

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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