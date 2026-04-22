Samsunspor'dan kupa maçı öncesi flaş istek: Bu hakemi değiştirin

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasına Atilla Karaoğlan’ın atanmasına tepki göstererek, "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 2 hafta önce oynanan Çaykur Rizespor- Samsunspor maçını yöneten ve tartışmalı kararlara imza atan hakem Atilla Karaoğlan, perşembe günü oynanacak Samsunspor-Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine atandı. 

SAMSUNSPOR'DAN ATİLLA KARAOĞLAN TEPKİSİ

Samsunspor, yazılı bir açıklama yaparak hakem atamasına tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ''

"Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz. Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla örtüşmemektedir. Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."

SAMSUNSPOR MAÇI 4-1 KAYBETMİŞTİ

Deneyimli hakem Atilla Karaoğlan’ın 9 Nisan’da yönettiği karşılaşmayı Samsunspor, Rizespor karşısında 4-1 kaybetmişti.

