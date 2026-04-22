Cesc Fabregas, takımının finale çıkma umutlarını bitiren Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzdü

İtalya Kupası yarı finalinde Como, 2-0 öne geçtiği müsabakada Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol ve 1 asistlik muazzam performansına karşı koyamamış ve maçı 2-1 kaybederek finale çıkamamıştı. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Inter mücadelesinin ardından rakip takımda forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

''HAKAN ÇALHANOĞLU'NA HAYRANIM''

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzen İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım; Inter'e karşı oynadığımızda ilk baktığım şey onun oynayıp oynamadığı oluyor ve maç planımızı ona göre kuruyoruz. Onun gibi şampiyonlar, siz kusursuz bir maç çıkarsanız bile bir çözüm yolu bulabiliyorlar." dedi.

''TAKIMI HAKAN ÇEKİP ÇEVİRİYOR''

Ayrıca Fabregas "Hakan Çalhanoğlu gibi, Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyuncuların sayısı pek fazla değil. Hakan Çalhanoğlu, gerçekten etrafına bir takım kurabileceğiniz türden bir oyuncu. Onu bu seviyede görmek gerçekten inanılmaz, takımı o çekip çeviriyor." ifadelerini kullandı.