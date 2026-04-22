Oosterwolde'nin Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına attığı yorum tepkilere yol açtı

Konyaspor'a elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin maç sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yaptığı yorum bazı taraftarların tepkisini çekti.

Premier lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, dün akşam oynanan Chelsea mücadelesinde harika bir performans sergileyerek takımını maçın henüz 3. dakikada öne geçiren golü atmıştı.

Son düdüğün ardından maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eski takım arkadaşları Arda Güler ve Jayden Oosterwolde kayıtsız kalamadı. Paylaşımında "Bir küçük hatıra. Takıma attığım gol ile yardımcı olmaktan onur duyuyorum. Aynı zihniyetle bir adım daha. Haydi Brighton" ifadelerine yer veren Ferdi'ye Oosterwolde'den ''Kalpli gülen yüz'' emojisi ile karşılık geldi. 

Oosterwolde'nin, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elenmelerinin hemen ardından Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yorum yapması, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti. Hollandalı oyuncuya sosyal medyada vakit geçirmek yerine takım içerisinde sorunlara odaklanılması yönünde çağrılarda bulunuldu. 

Cemre Yıldız
