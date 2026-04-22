İstanbul Boğazı yarın deniz trafiğine kapatılacak
Şehir Hatları, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul'da deniz trafiğinin kapatılacağını duyurdu.
YARIN BİRÇOK VAPUR SEFERİ YOK
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "23 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları sebebiyle İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılacaktır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir." açıklaması yapıldı.
İptal edilen vapur seferlerine, "sehirhatlari.istanbul" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür