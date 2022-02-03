Yunan birliklerinin geri itmesi sonucu donarak ölen göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi
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Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 19'a yükseldi. Yunan birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyulduğu için soğuktan donarak hayatını kaybeden göçmenlere ait fotoğrafları dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşmıştı.
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.
Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Korkunç rakamı paylaşan Edirne Valiliği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır."
Yunanistan sınırında donarak ölen göçmenlerin fotoğraflarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaşmıştı.
Soylu şu ifadeleri kullanmıştı; "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş göçmenler donarak hayatını kaybetti. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."
İşte Bakan Soylu'nun paylaştığı o fotoğraflar;