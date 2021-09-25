Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak ailesi tarafından doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını ifade eden Dilek Albayrak'ın anlattıkları tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Sosyal medyada gündemden düşmeyen olay için pek çok kullanıcı paylaşım yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini anlatan Dilek Albayrak, tüm Türkiye'nin kanını donduran açıklamalarda bulunmuştu. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında yardım isteyerek "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Dilek'in çağrısı sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Türkiye gündeminde ilk sıradan düşmeyen olay için pek çok kullanıcı paylaşımda bulundu.

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyorDilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor
Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattıYıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları kan dondurdu: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı

Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu Joe Biden
Magazin Rüya Tabirleri Ali Palabıyık
Spor
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 22:04:30. #1.12#