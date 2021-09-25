Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları Türkiye'nin kanını dondurdu! Sosyal medyanın gündeminden düşmüyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini anlatan Dilek Albayrak, tüm Türkiye'nin kanını donduran açıklamalarda bulunmuştu. Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında yardım isteyerek "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

"O SIRADA ANNEM, BABAM OTURUP İZLİYORLAR"

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi. Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

"ANNESİ DİLEK'İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Dilek'in çağrısı sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Türkiye gündeminde ilk sıradan düşmeyen olay için pek çok kullanıcı paylaşımda bulundu.

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