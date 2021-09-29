Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı - Haberler Magazin
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Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri'nde 'Yılın Dizi Kadın Oyuncusu' ödülü Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola'nın oldu. Törende konuşma yapan Mola'nın Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum" sözleri katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın Dizi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"YASALARIN SONUNA KADAR YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUM"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Ezgi Mola, kadına şiddete dikkat çekmek adına bir konuşma yaptı. Mola, konuşmasında "Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum. Ve yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum" dedi.

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladI

Başarılı oyuncunun bu anlamlı konuşması, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

"MASUMLAR APARTMANI EKİBİ SİZİ SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından ödül töreninden kareleri paylaşan Ezgi Mola, paylaşımında "Magazin Gazetecileri Derneğine dün akşam hazırladıkları güzel gece ve kıymetli ödüllerimiz için çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmanı ekibi sizi seviyorum! Daha nice güzel günlere, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı - Haberler Magazin
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