Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı - Haberler Magazin
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Uzun süredir birlikte olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Çİftin nişanından merak edilen ilk fotoğraflar da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, uzun bir süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Oktay, geçtiğimiz sene sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

Ünlü çift, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandılar. Törende kırmızı ve beyaz renkte iki farklı kıyafet giyen Atiksoy, Oktay'a tuzlu kahve yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Oktay, Atiksoy'u etiketleyerek "Vicdansız" notunu yazdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Nişanlarından bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ikili sadece "02.02.2022" notunu yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, nikah masasına oturmak için de dizilerin sezon tatiline girmesini bekliyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay sade bir törenle nişanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Yasak Elma, Instagram, Magazin, Haber

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