Yılbaşı mesajları 2021: En güzel, resimli, sevgiliye yılbaşı mesajları! Yılbaşı mesjaları ve sözleri

Yeni yıla sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza yeni yıl mesajı atarak girebilirsiniz. Peki en güzel yeniyıl mesajları, yılbaşı mesajları nelerdir? En iyi, güzel, resimlik, sevgiliye yılbaşı mesajları nelerdir? Yılbaşı mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı mesajları ile sevdiğiniz kişilerin yeni yıllarını kutlayabilirsiniz. 2021 yılına özel en güzel yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. Resimli, whatsapp, instagram, facebook yılbaşı mesajları! 2021 yılı için yılbaşı mesajları!

YILBAŞI MESAJLARI 2021

- İslam sancağının daha da yükseldiği 31 Aralık Mekke'nin Fethi kutlu olsun...

- Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun... 2021 yılı sana ve ailene mutluluk getirsin...

- 2021 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...

- 2021 yılından, 2021 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun... Seni Seviyorum, Yeni Yılın Kutlu Olsun Aşkım...

- Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara.

- "Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler."

- Gitti 2020 geldi sevginin habercisi 2021 Mutlu yıllar.

- "Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten, en güzel mutlulukları tattıran biricik sevgilim… Yeni yılda gülüşünü göreceğim nice güzel anlarımız olsun, ellerin hep yakınımda olsun. Bana baktığında gözlerinden saçılan parıltı hiç sönmesin. O güzel yüreğin acı, keder nedir bilmesin. Seni çok seviyorum…"

- Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum.

- Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

- Gün geçmiyor deme, yıllar geçiyor bir bir. 2021 yılında mutluluk dileklerimle.

- Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

- "Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar."

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Cevap verememek susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Bugün dertleri bir yana bırakın, bugün gözyaşlarını unutun, bugün daha mutlu yarınlar için inadına hayata gülümseyin... 2021 Yılınız Kutlu Olsun...

- Geçen geçti, gelen 2021. Yeni yılda tüm başarılar ve güzellikler sizinle olsun. En güzel dileklerimle.

- Her türlü bela ve sıkıntı senden uzak olsun. Yeni yılın 2021 kutlu olsun.

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

- Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de yeni yıla.

- Önümüzdeki yıl arzuladığınız her şeyi ile mübarek olmasını ve hayırlı geçmesini dileyerek Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler!

- Zaman ne çabuk geçiyor. Geçen yıllara inat umutla bekleriz yarınların kıyısında. 2021 yılı bereketi ile gelsin inşallah.

EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

- Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

- Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

- Sonunda yazıyorum! Neyi mi? Senin için sevgi dolu bir yeni yıl mesajını. :) Mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl diliyorum!

- 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!

- Bu yeni yılda küçük mutluluklar diliyorum; sıcak çikolatalar, tarçınlı kurabiyeler, yağmurdan sonraki toprak kokusu, her zaman trafikte yeşil ışık yanması, fallarda balıklar, nice mutlu ve huzurlu yıllar!

- Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Eminim 2021 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir. İyi yıllar dileğiyle ..

- Yeni Yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2021'de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice Yıllara...

- Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

- Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.

- Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...

- Yılbaşı çiçekleri gibi, Senin için diledim her şeyi, Yeni yıl ile günün hep aydın olur umarım. Mutlu Yıllar...

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI

- Geçen yıl hayatımda özel bir yıldı çünkü seninle tanıştım. Önümüzdeki yıl özel olacak çünkü şimdiden en iyi arkadaşım sensin! Mutlu yıllar…

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim…

- Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

- Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen…

- Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…

- Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…

- Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

- Sen ve ben aynı ağacın aynı kökünü paylaşıyoruz. Birbirimizden ne kadar uzakta olduğumuz önemli değil, her zaman kalplerimiz beraber olacak. Mutlu Yıllar!

- Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

- İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah'ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler…

- Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere…

- Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki 'Ömrüm' olur musun? 2021 sana mutluluklar getirsin aşkım.

- Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2021 yılı kutlu olsun bir tanem.

- Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni yılın kutlu olsun!

- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…

RESİMLİ VE ANLAMLI YILBAŞI MESAJLARI

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Güzel bir yıl olması temennisi ile 2021 hayırlı olsun inşallah.

- İşlerinizde başarılar temennisi ile yeni yılınızı tebrik ederim.

- Yeni yılın ilk günü yüzünde güller açsın ve hiç solmasın inşallah.

- Yeni yıla güzel sözler ile girelim ve süper geçsin 2021 yılımız inşallah. Selam ve saygı ile

- Allah uzun ömürler versin. Sağlık ve afiyetle yeni yılınız hayırlı olsun.

- Gönülde, güzel sözdesin. Daima huzurlu olman dileği ile yeni yılın hayırlı olsun.

- Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum…

- Savaşlar son bulsun, saygı sevgi daim olsun, yılbaşı huzur getirsin.

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Ömürden bir yıl daha geçti. Bu sene yaşadığımız olumsuzluklar sona erer ve huzur buluruz inşallah.

- Yeni yıla dair tüm güzel mesajlar senin için olsun dostum. Mutlu yıllar dilerim.

- Yaşayana bir bir geçiyor yıllar. Allah bu senede herkese sağlık ve huzur versin inşallah.

- Kanka yeni yılını tebrik eder, sağlık mutluluk esenlikler dilerim.

- Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin… Yeni yılın kutlu olsun…

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- 2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

- En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar...

- 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2021 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

NOT : Sizlerin de bildiği farklı yılbaşı mesajları varsa yorum olarak bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.