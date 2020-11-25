Yerli otomobilin fiyatları için resmi açıklama geldi! İşte yerli araba TOGG'un fiyatı ve özellikleri

TOGG yerli otomobil fiyatları konusunda resmi açıklamayı yaparak dezenformasyonlara noktayı koydu. Bir süredir farklı yerlerde gündeme gelen fiyatlar hakkında resmi açıklama yapan TOGG, yerli otomobil fiyatları resmi açıklamada bulundu. Peki, yerli araba TOGG'un fiyatı ve özellikleri neler?

Tüm Türkiye'nin büyük bir merakla yerli otomobili TOGG'un yollara çıkacağı günü bekliyor. Çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. TOGG'un piyasaya çıkış tarihine kadar satışa sunulacağı andaki satış fiyat listesi de merak konusu olarak araştırılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Nejat Özonay tarafından yapıldı. Peki, yerli araba TOGG ne zaman satışa çıkıyor, yerli araba TOGG'un fiyatı ve özellikleri neler? İşte detaylar...

YERLİ ARABA 'TOGG' AÇIKLAMASI

Yerli araba markası TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

TÜRKİYE'NİN YERLİ ARABA FİYATI NE KADAR?

Konu hakkında değerlendirme sosyal medyada büyük bir takipçi sayısına sahip olan ve yapmış olduğu başarılı tahminler ile adından söz ettiren Nejat Özonay tarafından yapıldı. Yapmış olduğu teknik analiz ile yerli otomobil TOGG için menzil değerlendirmesinde bulunan Özonay "Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'un planlanan menzili 500+km...

Günümüzde çok sayıda elektrikli araç arasında 500km menzili aşan sadece Tesla'nın bir kaç modeli var. TOGG'un yollara düşeceği 2022 yılına kadar sektör daha da gelişecek, gene de, iyi bir performans gibi görünüyor" diyerek menzil kriteri açısından aracın son derece tatmin ediği olduğunu söyledi.

Bu araçlar arasında da fiyat karşılaştırması yapan Özonay takipçilerinden gelen yerli otomobilin TOGG fiyatları hakkında yapmış olduğu değerlendirmesinde "Mevcut elektrikli araçların menzile kıyasla en ucuz olanı, 87.82USD/km. Burada yola çıkar en ucuz maliyet üzerinden gidersek, TOGG 44,000USD olur.. Güncel kurla 336,000TL.. Kıyasladığımız araç ABD fiyatı, bizdeki vergilerin negatif etki oluşturmayacağı varsayımıyla..." sözleri ile fiyat hakkındaki tahminini 336 bin lira olarak belirtti.Araç bugün satışa sunulursa 44 bin dolar fiyat etiketi ile satışa çıkabilir diyen Özonay negatif vergi uygulanmaması halinde fiyatın bu seviyede yer alacağı ifadelerini kullandı.

SERVİS AĞI NASIL OLACAK

Henüz netleşmemiş bir konu ise Türkiye'nin Otomobili'nin servis ağının nasıl kurulacağı. Bunun bizim kafamızda şekillenmesine en büyük katkı yine yapılan açıklamalardan geldi. Gürcan Karakaş'ın "TOGG ekosistemi kuracağız" sözü ve bayi ağının hibrit bir ağ olabileceğini belirtmesi soru işaretlerini biraz daha heyecanlandıran şekle dönüştürüyor. Ekosistem içerisinde aracılar olmayacaksa Türkiye'nin Otomobili'nin doğuştan elektrikli araçları için özel ve kalifiye elemanlara da ihtiyacı var. Servis elemanlarını da kendi bünyesinde eğiterek, özel ve yetkin servisler kurması muhtemel. Ekosistem genişledikçe, dahil olacak servis ağındaki elemanlarını eğitebilir ve ülke çapında yaygın bir servis ağına sahip olabilir.

Üretimi ne zaman başlayacak?



Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, fabrikanın temelini 18 Temmuz 2020 tarihinde atmıştı. Üretimin 2022 yılında başlaması bekleniyor.

YERLİ ARABAYI KİM YAPTI?

Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (TOGG) yerli araba projesinin üstlenen yapı oldu. Bu grupta bulunan şirketler:

Anadolu Grubu,

BMC,

Kıraça Holding,

Turkcell Grubu

Zorlu Holding

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Yerli otomobille ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre otomobil Bursa'da üretilecek. Yatırım tutarı 22 milyar lirayı bulacak projede üstlenici firmaya yıllık 30 bin araç alım garantisi verildi. Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor. Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi. TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

TOGG NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG'u açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

TOGG CEO'SU KİMDİR?

Son dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Yerli Otomobil'in Ceo'su olacağı iddiaları ile gündeme gelen Mehmet Gürcan Karakaş proje uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyanın en önemli 100 yöneticisi arasında gösterilen Gürcan Karakaş İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Almanya'da tamamlamıştır.1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlamış, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.Aslen Antalya Akseki'lidir.