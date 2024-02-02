Yozgat'ta Meslek Lisesi Öğrencilerine Kuyumculuk Eğitimi Veriliyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaklaşık 6 ay önce açılan kuyumculuk atölyesi, kapılarını meslek lisesi öğrencilerine açtı. Okulda teorik eğitim gören öğrenciler, atölyede işletme sahibi usta öğretici Alpaslan Acer gözetiminde, alevli cam işlemeciliği sanatı ile takılar yaparak, kuyumculuk sektörüne nitelikli eleman olarak katılmak üzere hazırlanıyorlar.

Bir zamanlar Yozgat'ın gümüş işlemeciliği ve kuyumculuk faaliyetleri bakımından Türkiye'nin merkezlerinden biri olduğunu belirten işletme sahibi usta öğretici Alpaslan Acer, 40 yıldır İstanbul'da kuyumculuk yaptığını, gümüş ile alevli cam işleme sanatını birleştirip, hazırladıkları takı tasarım ürünlerinin tamamını başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Babasının vasiyeti üzerine memleketi olan Yozgat'ın Yerköy ilçesine gelerek, yaklaşık 6 ay önce kuyumculuk atölyesini kurup, oğlu ve kızı ile birlikte çalışmalara başladıklarını bildiren Acer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında da meslek lisesi öğrencilerini, kuyumculuk sektörünün bölgedeki ilk ustaları olarak yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Acer, meslek lisesinde teorik eğitim gören 10 öğrenciye uygulamalı olarak eğitim vererek, kuyumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan ustaların yetişip, Yozgat'ta kendi atölyelerini kurarak, üretim yapmalarını istediğini anlattı.

"YOZGAT'IMIZ 1800'LÜ 1900'LÜ YILLARDA KUYUMCULUĞUN MERKEZİYDİ"

İşletme sahibi usta öğretici Alparslan Acer, şöyle konuştu:

"Yozgatlıyım, İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumculuk mesleğiyle 40 yıl kadar iştigal ettim, babamızın vasiyeti üzerine memleketimiz olan Yerköy'e gelip atölye açtık. Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesiyle meslek eğitim okulundan genç kardeşlerimizi alıp, 10 tane kadar, şu an yetiştiriyoruz. Yozgat'ımız 1800'lü 1900'lü yıllarda kuyumculuğun merkeziydi. Şu anda maalesef üretim yapılamıyor. Amacımız bu kardeşlerimizi yetiştirip, Yozgat'ın eski güzel günlerine tekrar dönmesine katkı sağlamak. Burada ne iş yapıyoruz derseniz; sıcak cam işçiliğiyle cam boncuklar üretiyoruz. Bunları gümüşle birleştirip çok nadir takılar elde ediyoruz. Bu takıları da Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyoruz. Türkiye'miz kuyumculuk sektöründe dünyada en önde gelen ülkelerden birisi. Bazen ikinci sıraya, bazen üçüncü sıraya, bazen de birinciliği alıyor. Çok eski, kadim bir meslek, kuyumculuk. İnsanlık tarihi kadar eski. Çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum Türkiye olarak. Biz de kendi payımıza burada bu başarıya küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. Memleketimiz adına, Yozgat adına, güzel şeyler olması için gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz."

"ÇOK DA DEĞERLİ OLMAYAN CAM PARÇASI DEĞERLİ HALE GELİYOR"

Atölyede hem üretim yapıp hem de öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan işletme sahibinin 29 yaşındaki oğlu İbrahim Acer ise şunları söyledi:

"Burada kuyumculuk yapıyoruz. Kuyumculuk katma değeri yüksek bir iş. Az önce gördünüz.Küçük bir tabağı kırıp bilgi birikimimizle birleştiriyoruz. Önce küçük boncuklar üretiyoruz, cam şekillendirmeyi kullanıyoruz. Bizim bilgi birikimimiz sayesinde aslında çok da değerli olmayan cam parçası değerli hale geliyor. Biz burada önce parlatıyoruz. Ben ateşte şu anda parlatıyorum yaktığım boncuğu. Sonra üzerine küçük noktalar koyuyorum. Daha sonra gümüş kısmına geçiyor, yaptığımız ürün. Orada gümüşle buluşturuluyor ve yurt dışında insanların kollarını boyunlarını süslüyor. Bence bir kuyumcu için en büyük hazlardan bir tanesi bu. Yaptığın ürünü birinin boynunda gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun. Gerçekten paha biçilmez bir duygu. Yerköy'deyiz, arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Amacımız kendi zanaatımızı Yerköy'deki kardeşlerimizle buluşturup, burada uzun vadede bir kuyumculuk sektörü oluşturabilmek."