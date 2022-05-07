Yörük Türkmen Festivali Açılış Töreni Yapıldı

ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Yurtta, işte, fikirde ve dilde düzen bozulmuşsa Yörük, çarığı ıslatır ve yola düşer. Yörük kültürünü yaşatmak için anlamak, anlamak için de bilmek zorundayız" diyerek festivalin bu anlayışa katkı sunacağını söyledi. Yörük Türkmen Festivali'nin açılışında sahne alan Halk Müziğinin sevilen ismi Musa Eroğlu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali gün boyu süren etkinliklerin ardından resmi açılış töreni ile devam etti. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Yörük Türkmen Dernekleri, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları, Büyükşehir ve ilçe belediye temsilcileri, konuk ülke temsilcileri, çeşitli kurum ve kuruluşlar, kadın kooperatifleri ve çok sayıda Yörük vatandaş katıldı.

Festival açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"YÖRÜKLÜK BİR KÜLTÜRDÜR"

Festival açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük'lüğün bir kültür olduğunu belirterek, Yörük vatandaşların, bin yıldır Anadolu'yu yurt edinmiş olan, yeryüzünün kadim coğrafyasına sinmiş kültürlerin üzerinde yepyeni bir üretim anlayışı yarattıklarını söyledi. Yörüklerin, Beylikler, Devletler ve İmparatorluklar kurarak savaştıklarını ve ürettiklerine dikkat çeken Başkan Böcek, "Yağmuru çimene, çimeni kuzuya, kuzuyu yüne, yünü ipliğe, ipliği kilime dönüştürdüler. Demiri oya gibi işleyip, toprağı türkü söyler gibi sürdüler. Biçtiler, Polatlı Ovası'nda sarı başakları; biçildiler kimi zaman gök ekinler gibi. İsyan ettikleri de oldu, 'nisyan' ile malül oldukları da. İhaneti de gördüler, mertliği de! Söğüt'ten Domaniç'e, Menteşe'den teke İl'ine, sancaktan vilayete; İl İl, oba oba, dağ bayır, köşe bucak, tepe koyak bu coğrafyayı 'Vatan' kıldılar. Yörük 'lük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yatan közdür. Anadolu'nun kaybolan yüreğinde taşıdığı bir sır, bir kültürdür. Yörük'lük, Dadaloğlu'nun isyanındaki hardır" dedi.

"ANLATILAN SİZİN ÖYKÜNÜZDÜR"

Yörük kültürünün, arşivlenerek değil, korunarak yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayarak masalıyla, türküsüyle, isyanıyla ve öfkesiyle geleceğe aktarılmalıdır. Çünkü artık çarık çorabı, çorap da ayağı sıkmaya başlamıştır. Yurtta, işte, fikirde ve dilde düzen bozulmuşsa Yörük, çarığı ıslatır ve yola düşer. Bu devran, binlerce yıl böyle dönüp durmaktadır. Çünkü, çarığı ıslatmak, bir zamanlar gölgesinde binlerce keçinin soluklandığı ulu ağaçların yavaş yavaş yok olduğunun işaretidir. Çünkü çarığı ıslatmak koynuna sığındığımız dağların, taşların, yavaş yavaş elimizden alınmaya, un ufak edilerek belleğimizden silinmeye başladığının göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, Yörüğe, Türkmen'e, kurda, kuşa, dağa taşa ve aşa diye toprağa serptiğimiz bereketli tohumların keselere hapsedildiğinin göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, canımız, yoldaşımız bildiğimiz keçilerimizin birer birer elimizden alındığının göstergesidir. Çünkü çarığı ıslatmak, derelerimizin, göllerimizin, su başlarımızın kelepçelendiğinin göstergesidir. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür. Bu, Mustafa'nın ve Ayşe'nin, Ümmü'nün ve Ali'nin, Güssün'nün ve Mehmet'in, Akkeçi'nin ve Gökkeçi'nin, Sarıkeçi'nin ve Karakeçi'nin ve tülü Maya'nın ve Doru Tay'ın öyküsüdür. Bu, yarpuzun ve fesleğenin, Teğnelin ve çıtlığın öyküsüdür. Bu, ırmağın ve yumağın, kirmanın ve tuluğun öyküsüdür. Dinleyin, bu anlatılan sizin öykünüzdür."

TOROSLARIN EVLADI

Yörük kültürünü yaşatmak için anlamanın, anlamak için de bilmenin gerekliliğini vurgulayan Başkan Böcek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Edirne'den Ardahan'a, Kastamonu'dan Antalya'ya ülkenin dört bir yanına tespih taneleri gibi dağılan, bu güzel toprakları 'Yurt' yapan, 'Vatan' kılan Yörüklerin tarihleri, kültürleri ve üretim biçimlerine daha yakından bakmak için yola çıkıyoruz. Yörük çocuğu Muhittin olarak doğup büyüdüğüm bu topraklarda Yörük kültürünü bizzat yaşamış, yaylalara göç etmiş, keçi otlatmış, kıl çadırlarda da yaşamış şanslı insanlardan biriyim. 'Torosların evladı' diyerek beni bağrınıza bastınız ve kutsal oylarınızla beni bu göreve getirdiniz. Benim de siz hemşerilerime ve Yörük kardeşlerime her konuda destek olmak boynumun borcudur.

Yörük Türkmen kardeşlerimizi, tüm dernekleri bir araya getirme hayalim vardı. Ne mutlu ki bugün bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Unutmayınız ki tarih hayal edenleri değil hayalini gerçekleştirenleri yazar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' demişti. Ne mutlu bize ki Toroslar 'da tüten bu dumanı şimdi Antalya'dan tüm dünyaya yayıyoruz."

Başkan Böcek, konuşmasının sonunda festivale katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

DAVUTOĞLU: "YÖRÜKLER YÜRÜYEREK TARİH YAZANLANDIR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı konuşmada, Yörüklerin yürüyerek tarih yazan insanlar olduğunu belirterek, "Yörük dağdan dağa, ovadan ovaya, nehirden nehire, vadiden vadiye, kıtadan kıtaya giderken arkasında bıraktıklarını unutmadan ufka bakan kişiliktir. Bizler o Asya derinliğindeki yayın Anadolu'ya gelen yayıyız. Yörükte bir mekan bilinci vardır. Evrenle tabiatla iç içe yaşama kültürü vardır. Yörük bir inanç neferidir. Yörük sadece atıyla devesiyle keçisiyle yürümez inancıyla yürür. Yörük güçlü bir şahsiyetin adıdır. Özgürlüğü sever. Başı diktir. Başı öne eğik dolaşan hiçbir Yörük görmedim. Yörüğün başı dik, alnı açık, zihni berrak ve ufku vakardır" diye konuştu.

UYSAL: "FESTİVAL ANTALYA'YA YAKIŞIRDI"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, törende yaptığı konuşmada, "Böyle bir festivali düzenlemek Antalya'mıza yakışırdı. Başkan Böcek şahsında bu değerlerimizi yarınlarımıza taşımak, anlamlandırmak, mayalamak adına buradaki uluslararası festivalin sadece sözüyle, sazıyla değil bilim adamlarının sözüyle de taşınması dileğiyle burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ARGUN: "FESTİVAL HAYIRLI OLSUN"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Argun da festivalin hayırlı olmasını temenni ederek, Yörük ve Türkmen Kültürünün korunması ve yaşatılması için festivali düzenleyen Başkan Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti.

KONUK ÜLKE TEMSİLCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Açılış töreninde Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Gagavuzya Araştırma Merkez Müdürü İrina Konstantinova, Dünya Kazakları Vakfı Başkanı Abzal Saparbekuly, Yunanistan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman, Azerbaycan eski bakanı Sabir Rüstemhamlı, Kırgızistan Tarım Bakan Yardımcısı Zamir Aıylchyev de ülkeleri adına konuşma yaparak, Yörük festivali için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Törenin sonunda Başkan Böcek'e yörük kepeneği giydirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu da açılış töreninde özel bir gösteri sundu. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Halk Oyunları Grubu da Kardeşlik Destanı isimli gösteriyi sergiledi.

MUSA EROĞLU'DAN TÜRKÜ ŞÖLENİ

Açılış töreninin ardından ise sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, seslendirdiği eserler ile izleyenleri hayran bıraktı. Adriyetik'ten Çin Seddi'ne Türk Halk Oyunları gösterisi büyük bir ilgi gördü. Daha sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu sahne aldı. Musa Eroğlu, söylediği parçaları ile alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçı Musa Eroğlu'na konser anısına bir plaket ve çiçek takdim etti. Usta sanatçı Eroğlu, Yörük kültürünün yaşatılması adına düzenlenen festival için Başkan Böcek'e teşekkür ederek "Sizi iki kere kutluyorum" dedi.