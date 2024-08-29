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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı

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2 gün önce diyabete bağlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncularından Sevil Üstekin, Kadıköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Türk Sinemasının ve Yeşilçam'ın kadın oyuncularından, "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin diyabete bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 79 yaşındaki usta sinema oyuncusu Sevil Üstekin için Kadıköy'de bulunan Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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Cenaze törenine sanatçı Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun, Kandemir Konduk'un yanı sıra Üstekin'in ailesi, akrabaları, yakınları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sevil Üstekin'in naaşı Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan sanatçı Erol Evgin, "Sevil benim çok eski bir dostum. Turnelerimize gelirdi. Dönem dönem bize katılırdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. İyi bir aktristi. Dönemler geliyor, yaşlar geliyor, doğanın bir döngüsü mü diyelim. Epey zamandır görüşemiyorduk. Rahatsızlığından bilgim yoktu. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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