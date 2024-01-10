Yenişehir Belediyesi, Güneş Enerjisiyle Kendi Enerjisini Karşılayacak

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Enerji Günleri'nde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Belediye olarak kullandıkları enerjinin yüzde 70'ini güneşten elde edecekleri projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Tesisleri ve Yenişehir Belediyesi BETEM'de yenilenebilir enerji kullanımı için dış kaynaklı ve uygun geri dönüşümlü finansman kaynağını temin ettik. Proje kapsamında kısa süre içerisinde kuracağımız güneş enerjisi santralleri ile binalarımız kendi enerjilerini karşılayacak. İlk etapta Belediyemizin kullandığı enerjinin yüzde 70'ini güneşten elde edeceğiz" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, "Geleceğin Enerjileri, Yarının Dünyası" sloganıyla 2. Enerji Günleri'ni düzenledi.

2'nci Enerji Günleri kapsamında yapılan "Geleceğin Enerjileri Yenişehir'de" panelinde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sürdürülebilir bir Yenişehir için hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.

"Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana sadece bu günümüzü değil, yarınlarımızı da güvence altına alacak bir vizyonla çalıştık" ifadelerini kullanan Başkan Abdullah Özyiğit, kentlerde nüfusun hızla arttığını ve bunun da ulaşım, çevre, sağlık, enerji ve su yönetimi gibi pek çok sorunu beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

İklim değişikliği, enerji kaynaklarının sınırlılığı ve çevresel etkilerini işaret eden Başkan Özyiğit, "Daha akıllı ve verimli enerji kullanımı kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi" dedi.

Yenişehir Belediyesi olarak kullandıkları enerjinin yüzde 70'ini güneşten elde etmek için hayata geçirecekleri proje ile ilgili bilgi veren Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Tesisleri ve Yenişehir Belediyesi BETEM'de yenilenebilir enerji kullanımı için dış kaynaklı ve uygun geri dönüşümlü finansman kaynağını temin ettik. Kuracağımız güneş enerjisi santralleri ile binalarımız kendi enerjilerini karşılayacak. İlk etapta Belediyemizin kullandığı enerjinin yüzde 70'ini güneşten elde edeceğiz. Ayrıca yenilenebilir enerji ile enerjisi sağlanan yeşil şarj istasyonları kuracağız. Ardından araç filomuzu elektrikli olarak yenileyecek ve bununla birlikte Belediyemiz mobilitesinde kullanılan yakıtların karbon emisyonunu da düşüreceğiz" diye konuştu.

"2050 YILI KARBON NÖTR EMİSYON EYLEMLERİNİ HAZIRLAYAN TÜRKİYE'DEKİ İLK İLÇE BELEDİYESİ OLDUK"

Ekoloji konusunda Türkiye'de ilklere imza attıklarını ve örnek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"2020 yılında İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi(Covenant of Mayors)'ne imza attık. Bu imzayı atan Türkiye'deki 19. belediye olduk. Bu imzanın altını doldurduk, önemli çalışmalar yaptık. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğümüzü kurduk. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olduk. Yenişehir'imizi bilimsel temeller üzerinde ileriye taşıyacağız. SECAP 2030 hedefimizi içeren planımız Covenant of Mayors'un resmi internet sitesinde yayımlandı. 2050 hedeflerimizi içeren yol haritamız da önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Bu eylem planında büyük bir koordinasyon kurduk, tüm birimlerimiz çalışmalarını bu temel üzerinde yapacak. Örneğin bir yerde bir imar uygulaması yapılacaksa bu, SECAP sürecinde tarif edilen şekilde yapılacak. İki noktada elektrikli araç şarj istasyonu kurduk. Tüm araçlarımızın elektrikli olması konusunda bir davranış sergileyeceğiz. Yani biz öncü olmaya devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kentte yaşayan vatandaşların fiziki, çevresel ve psikolojik refahını geliştirmeyi amaçlayan, Sağlıklı Kentler Birliğine üye olduk. Yenişehir Belediyesi olarak 32 mahallemizin tamamında Kent Sağlığı Araştırması yürüttük ve Yenişehir'imizin Kent Sağlık Profili'ni oluşturduk."

"KENTİMİZİN DİJİTAL İKİZİNİ OLUŞTURDUK"

Akıllı şehircilik çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Özyiğit, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının beş yılda yaptığı, bir kentin akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyesinin tespit edildiği ve olgunluk seviyesinin iyileştirilmesi için öneriler sunulduğu Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli'ne katılan Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olduk. Mersin Yenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030'u hazırladık. Kentimizin dijital ikizini oluşturduk. Bu model ile simülasyonlar gerçekleştirecek, projeler ile ilçemizin gerçek işleyişi, altyapısı ve kaynakları dijital ortamda canlandıracağız" diye konuştu.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ LEED SERTİFİKALI BİNALARI TEŞVİK ETTİ

Yenişehir Belediyesi olarak yeşil binaların inşa edilmesi için öncülük ettiklerini dile getiren Başkan Abdullah Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021 yılında Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'mizi çevre dostu binalara verilen LEED Sertifikası'na uygun olarak inşa ettik. Şu anda gold seviyesinde ama orada enerjiyi güneşten elde edeceğiz ve sertifikayı platin seviyesine yükselteceğiz. Yaşadığımız deprem felaketi hala hafızalarımızda. Depremden sonra vatandaşlar nasıl bir binada oturduğunu sormaya başladı. Herkes güvende olup olmadığını doğal olarak bilmek istiyor. LEED Sertifikalı binamız bir örnek oldu. Ardından bunu teşvik etmeye başladık. 15 kat üstü binalarda LEED Sertifikası'nı zorunlu hale getirdik. Maliyeti yüzde 7-8 artırabiliyor ancak kalite ve sürdürebilir olma noktasında büyük katkılar sağlıyor. Kentimizde 20'ye yakın proje LEED Sertifikası'na uygun olarak yapılıyor. Sürdürülebilirlik konusunda ortak bir bakışın hakim olması gerekiyor. Bilim ve teknolojiden uzaklaşmadan bilimsel temeler çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz."