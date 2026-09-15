YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan: “Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız”

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, partisinin toplumun farklı kesimlerini de kapsayan çalışmalar yürüteceğini söyleyerek, "Konforlu alanlarda siyaset yapmayacağız" dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, partisinin Türkiye'de de Eskişehir'de de birinci parti olacağını ve seçimlerden başarıyla çıkacağını söyledi. Arslan, YENİ Parti'nin Eskişehir'de dört milletvekili çıkaracağını ifade etti.

Seçim öncesi olası ittifaklara değinen Arslan, söz konusu ittifakların seçimin matematiğini etkileyeceğini belirtti. Eskişehir'de 4 milletvekili çıkaracaklarına inandığının altını çizen Arslan, şöyle konuştu:

"Elbette araştırma kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmaları ben de takip etmeye çalışıyorum. Benim iddiam o ki, Eskişehir'de yapılacak ilk seçimde YENİ Parti birinci parti olacaktır. Türkiye'de de birinci parti olacaktır. Eskişehir'de milletvekili sayılarının dağılımı ya da Türkiye genelinde milletvekili sayılarıyla ilgili kamuoyu araştırmalarından yola çıkarak simülasyonlar yapan arkadaşlarımız var. Birden fazla ittifakın olabileceğini öngörüyorum, bu arayışların devam edeceğini öngörüyorum. Örneğin Cumhur İttifakı geçtiğimiz günlerde MHP'nin genel başkan yardımcısı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, MHP olarak destekleyeceklerini ifade etti. Şimdi bu birliktelik sadece Cumhurbaşkanlığı ile sınırlı mı kalacaktır? Yoksa milletvekili seçiminde de liste birlikleriyle dönüşebilecek midir? Diğer arayış içerisinde olan siyasal partiler var. Bizim üzerimizden sürdürülen kimi değerlendirmeler var. Milletvekili dağılımını kuşkusuz seçmenin oyları etkileyecektir. Ama ben Eskişehir'de YENİ Parti'nin 4 milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. AK Parti ortağı MHP ile birlikte Eskişehir'de iki milletvekili anca çıkarabilecektir. Eğer milletvekili sayımızda değişiklik olmaz 7 olarak belirlenirse milletvekili sayısı, 7'nci milletvekilinin de bu ittifakların belirleyeceğini düşünüyorum. Ama YENİ Parti Eskişehir'de en az dört milletvekili çıkaracak."

"KONFORLU ALANLARDA SİYASET YAPMAYACAĞIZ"

Toplumun farklı kesimlerini YENİ Parti'ye kazandırmak için çalışmalarının mutlaka olacağını ifade eden Arslan, bu konuda çalıştıklarını aktardı.

Arslan, partisinin çok geniş bir kesimde kabul gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"O nedenle de hep ifade ediyoruz. Partimizi millet kurmuştur, adını millet vermiştir, bütçesini de millet yaratmıştır diye. O nedenle siyaset yapma biçimimizi salonlardan, üstenci bakışlarla oturduğumuz konforlu alanlardan değil, halkla göz teması kurarak, dokunarak, hissederek, hissettirerek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bunu sadece bir dar kadro yaklaşımıyla bir kesimle yapamayız. O nedenle üye dokumuzu kesinlikle toplumun tamamına açıyoruz. Üye olmasalar dahi siyaset yapma anlayışımız gereği politikalarımızın oluşturulmasında, üye olsun olmasın toplumun bütün kesimlerini sürece dahil edeceğiz, etmek istiyoruz.

Onun için de bir çalışma grupları oluşacak. Yatay dikey örgütlenmeler dediğim onlar, bu sadece parti içerisinde üyelerle sınırlı kalmayacak, yarın sendikalarla, meslek örgütleriyle, ben varım kardeşim diyebilecek kişi ya da bütün kurumlarla iş birliği içerisinde olacağız. Başka türlü zaten topluma açılamazsınız. Örneğin örgütlenme anlayışımızın içerisinde ilçe meclisleri, il meclisleri yer alacak. Yeni bir örgütlenme anlayışına da geçiyor olacağız. Bu meclislerde partimizin üyesi olmasa dahi kanaat önderleri, o kurum kuruluşların temsilcileri, kendi alanında uzman ya da liyakatli insanların bütün o birikimlerinden yararlanmak, onları da yararlandırmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA