Haberler

Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı

Fıstık bahçesinde vurulan çocuk ağır yaralandı
Güncelleme:
+81 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesi sahibi H.G.’nin tüfekle vurduğu M.S.Ö., (12) ağır yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde girdiği fıstık bahçesi sahibi H.G.'nin tüfekle vurduğu M.S.Ö., (12) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. M.S.Ö. ve yanında bulunan arkadaşı ile birlikte H.G.'ye ait fıstık bahçesine girdi. Durumu fark eden bahçe sahibinin tüfekle ateş açması sonucu saçmalar M.S.Ö.'ye isabet etti. M.S.Ö. bahçe sahibi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.S.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

H.G.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abartı egzoz pahalıya patladı! 'Seviyoruz ama' dedi, cezadan kurtulamadı

Abartı egzoz pahalıya patladı! Genç sürücünün sözlerine dikkat
Aksaray'da 5. katın penceresinden düşen 18 yaşındaki kız öldü

18 yaşındaki Elif 5'inci kattan düştü! Hastaneden acı haber geldi
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

Çayı böyle içenlerde kanser riski dört kat fazla çıktı
Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

İran'ın nisanda düşürdüğü ABD uçağının pilotu, 2 gün beklediği sırada ABD'ye mesaj iletmeye çalışmış

Uçağı İran'da düşürüldü! 2 gün boyunca tek bir şey yapmaya çalıştı