Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki 10 haftanın maç programını duyurdu. Açıklamayla birlikte şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek derbilerin tarihleri de belli oldu.

İLK DERBİ 19 EKİM'DE

Açıklanan programa göre derbi maratonu 19 Ekim'deki Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak. Bir hafta sonra ise sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

4 DERBİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı programa göre derbilerin tarihleri şöyle:

19 Ekim: Trabzonspor-Beşiktaş

26 Ekim: Galatasaray-Fenerbahçe

30 Kasım: Beşiktaş-Galatasaray

13 Aralık: Fenerbahçe-Trabzonspor

TFF'nin açıklaması:

"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."