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İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimler öncesinde Suriye'ye yönelik yeni askeri planlar hazırladığı öne sürüldü. Kulis bilgilerine göre İsrail, aracı bir ülke üzerinden Türkiye'ye Suriye'deki askeri etki alanlarının paylaşılmasını içeren bir teklif sunarken, Ankara'nın bu planı kesin bir dille reddettiği bildirildi.

  • İsrail'in, aracı bir ülke vasıtasıyla Türkiye'ye sunduğu teklifte Humus, Kuneytra, Tartus, Şam ve Dera hattının İsrail'in askeri etki alanına bırakılması, buna karşılık İsrail'in Halep, Hama, Haseke, Deyrizor ve Rakka bölgelerindeki olası Türk askeri faaliyetlerine müdahil olmayacağı garantisi verilmesi öngörüldü.
  • Ankara, İsrail'in etki alanı paylaşımı teklifini tamamen reddetti.
  • İsrail'in Suriye topraklarındaki 12 askeri üssünü 40'a çıkararak Suriye topraklarının yüzde 15 ila 20'lik kesiminde kontrol sağlamayı amaçladığı öne sürülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Suriye'ye yönelik yeni askeri ve siyasi planlar hazırlığında olduğu iddia edildi. 

ANKARA'YA SUNULAN 'PAYLAŞIM' TEKLİFİ

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; İsrail'in, yaklaşan seçimler öncesinde Şam'a yönelik bir askeri harekatla siyasi nüfuz kazanmayı hedeflediği ifade ediliyor. İddialara göre Tel Aviv yönetimi, aracı bir ülke vasıtasıyla Türkiye'ye askeri etki alanlarının paylaşılmasını öngören kapsamlı bir teklif sundu. Planda; Humus, Kuneytra, Tartus, Şam ve Dera hattının İsrail'in askeri etki alanına bırakılması istenirken, buna karşılık İsrail'in Halep, Hama, Haseke, Deyrizor ve Rakka bölgelerindeki olası Türk askeri faaliyetlerine müdahil olmayacağı garantisi verildi. Ayrıca Türkiye'nin, İsrail'in Golan'dan Suveyda'ya açacağı askeri koridora ve bölgede kuracağı hava kalkanına itiraz etmemesi talep edildi. Ancak Ankara'nın bu senaryoları ve etki alanı paylaşımı teklifini tamamen reddettiği bildirildi.

ERDOĞAN'IN ŞAM ZİYARETİ VE FİDAN'IN TEMASLARI

Öte yandan, İsrail'in Şam'a yönelik planlarının Türkiye'nin diplomatik adımlarıyla sekteye uğradığı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan Şam ziyaretinin İsrail'in stratejilerini askıya almasına neden olduğu belirtilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da geçtiğimiz günlerde Suriye'ye giderek iki ülke arasındaki güvenlik protokollerini güncellediği aktarıldı.

İSRAİL'İN ALTERNATİF PLANI: SUNİ İSYANLAR

Diplomatik alanda istediğini alamayan İsrail yönetiminin, askeri müdahaleyi meşrulaştırmak için alternatif planları devreye sokmaya hazırlandığı öne sürülüyor. İsrail'in, Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Suveyda ve Şam-Ceramana bölgelerinde suni isyanlar çıkararak askeri müdahaleye zemin hazırlamayı planladığı iddia ediliyor. İsrail medyasında ise 'Dahiye Doktrini'ne dayandırılarak Şam'a yönelik yoğun bombardıman senaryoları işlenirken, ordu kademesinde bu yönde güçlü bir talep olduğu belirtiliyor. Sahadaki askeri hareketlilik planları kapsamında, bölgede konuşlu 210. Tümen'in yanı sıra 146, 36 ve 91. Tümenlerin de bölgeye kaydırılması hedefleniyor. Halihazırda Suriye topraklarında 12 askeri üssü bulunan İsrail'in, bu sayıyı 40'a çıkararak Suriye topraklarının yüzde 15 ila 20'lik kesiminde kontrol sağlamayı amaçladığı öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

İtrail için yolun sonu geldi hayırlısı ile son senesine giriyor

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Haber YorumlarıS t:

Tayyip e güvenmi olur Neler dedi hep geri adım attı Bob başkanı

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Haber YorumlarıOsman Aslan:

Kabul edilmediğine emin miyiz?

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Haber Yorumlarımust Wolf:

Bu muhteşem bir teklif ne bekliyoruz anlamadım.

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