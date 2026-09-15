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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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