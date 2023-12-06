Vali Ünlü Kırkağaç'ta kamu hizmetlerini inceledi, şehit ailelerini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırkağaç ilçesine giden Manisa Valisi Enver Ünlü, Kırkağaç Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü ve Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırkağaç ilçesine giden Manisa Valisi Enver Ünlü, Kırkağaç Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü ve Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığını ziyaret etti. Vali Ünlü ayrıca şehit Piyade Er Osman Ergür'ün babasına ve şehit Muhsin Keskin'in ailesine ziyarette bulundu.

Vali Enver Ünlü, Kırkağaç ilçesi programına ilk olarak Kırkağaç Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek başladı. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay'dan ilçede yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin bilgi alan Vali Ünlü, kaymakamlık personeli ile de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e ziyarette bulunan Vali Ünlü, Başkan Gedüz ve belediye personeli tarafından karşılandı. Vali Ünlü, belediye tarafından ilçede yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin Başkan Gedüz'den bilgi aldı.

Şehit ailelerine ziyaret

Vali Enver Ünlü, Kırkağaç Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı ziyareti sonrası 1996 yılında Diyarbakır Lice'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Osman Ergür'ün babası Ali Ergür'ü ziyaret etti. Şehidin babası ile sohbet edip hatırını soran Vali Ünlü, "Devletimizin varlığı ve milletimizin birliği için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların sayesinde bugün bu topraklarda rahat ve huzurlu yaşıyoruz" dedi.

Vali Ünlü ardından 1995 yılında Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen harekatta şehit olan Muhsin Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Mustafa Keskin'in vefatı sebebiyle aileye baş sağlığı dileklerini ileten Vali Ünlü, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Vali Enver Ünlü, Kırkağaç ilçesi programında ilçe emniyet müdürlüğünü de ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Görüşlü'den ilçedeki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Ünlü, gece gündüz canla başla görev yapan emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk'ten ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü, vatandaşların can ve mal güvenliği ile devletin bütünlüğü için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nı ziyaret

Vali Ünlü son olarak Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Jandarma Albay Adem Şakrak'tan Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Ünlü, "Kahraman Türk komandosu her zaman dosta güven düşmana korku salıyor, sizlerle gurur duyuyoruz" diyerek görevlerinde başlarılar diledi. - MANİSA