Vali Özkan'dan koruyucu aile çağrısı

Manisa'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen tanıtım programında konuşan Vali Vahdettin Özkan, koruyucu aile olmanın Anadolu'nun merhamet ve dayanışma kültürünün en güçlü yansımalarından biri olduğunu belirterek, "Koruyucu ailelerimiz milletimizin vicdanını temsil eden gönül elçileridir" dedi.

Manisa'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen Koruyucu Aile Hizmeti Tanıtım Programı'nda, koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, koruyucu aile hizmet modelinin çocukların geleceğine umut olduğunu belirterek, bu sorumluluğu üstlenen ailelere teşekkür etti.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Nurullah Yaşar, 24. Dönem Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, koruyucu aileler ve davetliler katıldı.

Program öncesinde devlet koruması altındaki çocukların hazırladığı resim ve el sanatları sergisi açıldı. Ardından Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin tanıtımına yönelik sunum yapılarak Manisa'daki çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde aile ortamının vazgeçilmez olduğunu belirterek, koruyucu aileliğin yalnızca bir sosyal hizmet modeli değil, aynı zamanda vicdanı, merhameti ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir gönüllülük görevi olduğunu söyledi.

Çocukların sevgi ve şefkat dolu bir aile ortamında büyümeyi hak ettiğini ifade eden Vali Özkan, "Çocuklarımızı aile ortamından mahrum etmemek için toplum olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Devletimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve taşradaki teşkilatlarımız bu anlayışla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Aile kurumunun toplumun en güçlü temeli olduğuna dikkat çeken Özkan, aile ortamından yoksun kalan çocuklara evlerini ve gönüllerini açan koruyucu ailelerin örnek bir iyiliğe öncülük ettiğini belirterek, "Türk milletinin Anadolu kültürünü yaşatan öncü kahramanlarısınız. Manisa'da bu konuda gösterilen duyarlılık bizleri son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile modelinin köklü medeniyet değerlerinin önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Özkan, "Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine umut olmak en anlamlı vazifelerden biridir. Koruyucu aile sadece kapısını değil, gönlünü de bir çocuğa açabilme erdemidir. Sevgiyle büyüyen her çocuk geleceğe güvenle bakan, topluma faydalı bir birey olacaktır" diye konuştu.

Koruyucu aile olmanın yalnızca çocukların değil ailelerin de hayatını değiştirdiğini ifade eden Özkan, "Bir çocuğun yüzündeki tebessüme vesile olmak, ona yeniden aidiyet duygusu kazandırmak hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Koruyucu ailelerimiz devletimizin şefkat elini çocuklarımızla buluşturan gönül elçileridir" dedi.

Koruyucu aileler deneyimlerini anlattı

Programda gerçekleştirilen sunumlarda koruyucu aile hizmet modelinin işleyişi, başvuru süreçleri ve sağlanan destekler hakkında bilgi verildi. Koruyucu aileler de kendi deneyimlerini paylaşarak bu hizmet modelinin çocukların yaşamındaki önemine dikkat çekti.

Programın sonunda, koruyucu aile hizmet modelinin toplumda daha geniş kitlelere ulaştırılması ve daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamında büyümesine katkı sağlanması amacıyla farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı