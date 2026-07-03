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Enflasyon rakamları belli oldu

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Enflasyon rakamları belli oldu
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Memur ve emekli zammını etkileyecek enflasyon rakamları netleşti. Enflasyon haziran ayında yüzde 0,99 arttı, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YILLIK YÜZDE 35,45 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45 artış, ulaştırmada yüzde 31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK ARTIŞ 0,17

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti. 

KİRA ARTIŞ TAVANI YÜZDE 32,03

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Temmuz ayı kira artış tavanı yüzde 32,03 olarak gerçekleşti. 

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon verileri, maaş artışının önemli bölümünü ortaya koymuştu.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı da kesinleşti. Emekli zammı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ENFLASYON FARKI ALACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda memurlar, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam alacak. İlk altı aylık enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen oranı aşması halinde oluşan enflasyon farkı da maaşlara eklenecek. Memur maaş zammı yüzde 13,52 oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bu şekilde yapacakları belliydi. Her sene aynı senaryo. Haziran ve Aralık ayı enflasyonları nedense hep dip. Başka bir film istiyoruz, senaryolarınız kabak tadı veriyor artık.

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Haber Yorumlarıahmet-arac:

la olum şakamısınız 0.99 nedir

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Haber YorumlarıGüzide Altay:

Tıraşlaya tıraşlaya enflasyon canavarını yendik. Emekliye zam yapmaya da gerek kalmadı. Tebrikler Türkiye İstatistik Kurumu. Üç beş ayda enflasyonu sıfırladı. Emeği geçenleri tek tek kucaklamak istiyorum. İyi ki varlar.

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Haber YorumlarıKaan SOYDAŞ:

Olacağı buydu zaten. Bu kadar cahil insanlar yüzünden bunların içinde emeklilerde var hem biz çekiyoruz hemde onlar. İşimiz Allah'a kaldı artık

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

ne kadar inandırıcı vay vay vay

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