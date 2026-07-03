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400 gram altını pazarda çaldırdı

400 gram altını pazarda çaldırdı
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Adana'da pazara giden Suriyeli Meryem El Muhammed, 17 yıllık birikimi 400 gram altını, karpuz seçerken bir kadının sarılıp çantasından çalmasıyla kaybetti. Gözyaşları içinde polise başvuran kadın, Suriye'de ev yaptırmak için biriktirdiği altınlarının bulunmasını istiyor.

Adana'da yaşayan Suriye uyruklu kadın, pazara alışverişe giderken evde çalınır korkusuyla yanında götürdüğü 400 gram altın dolu cüzdanını çaldırdı. Suriye'de ev yaptırmak için biriktirdiği altınları çalınan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 4 çocuk annesi Meryem El Muhammed (37), mobilyacı eşiyle birlikte 17 yıl boyunca çalışarak 400 gram altın biriktirdi. Evde çalınır korkusuyla altınları sürekli yanında taşıyan kadın, pazara giderken de altınları yanında götürdü.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

İddiaya göre, karpuz seçerken arkasından yaklaşan tanımadığı bir kadın, Meryem El Muhammed'e sarıldı ve o sırada çantasındaki altın dolu cüzdanı aldı. Pazarcıya para vermek için çantasını açan genç kadın, altın dolu cüzdanının olmadığını fark edince çalındığını anlayıp karakola gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarını inceleyip Meryem El Muhammed'in tarif ettiği kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"Suriye'ye gidip ev yaptıracaktık"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Meryem El Muhammed, gelecek ay Suriye'ye dönmek için hazırlandıklarını, orada ev yaptırmak için altınları biriktirdiklerini söyleyerek, "Pazara alışveriş için gittim, karpuz seçerken bir kadın geldi ve bana sarıldı. O anda hiç fark etmedim, çantamdan altın dolu cüzdanı almış. O altınlar bizim 17 yıllık birikimimizdi. Suriye'deki savaşta evimiz yıkıldı, oraya gidip ev yaptıracaktık. Gelecek ay Suriye'ye dönecektik ama bu iş başımıza geldi. Ben altınlar evde çalınır korkusuyla yanımda taşıyordum, pazarda çaldırdım. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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