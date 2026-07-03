Haberler

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik direktörlük kariyerini Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan'ın yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Eyüpspor'daki başarısının ardından Ukrayna ekibinin başına geçen Turan'ın özellikle saç ve sakalındaki değişim, kullanıcıların dikkatini çekti.

  • Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.
  • Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i lig şampiyonu yaparak Avrupa'da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör oldu.
  • Arda Turan'ın dört yıl arayla çekilen fotoğraflarındaki fiziksel değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.

Yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları karşılaştırılan Turan'ın özellikle saç kesimi, beyazlayan sakalı ve yüz hatlarındaki değişim sosyal medyada dikkat çekti. Eski ve yeni kareler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

EYÜPSPOR'DAN SHAKHTAR DONETSK'E

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyarak dikkat çekti. 2025 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, ilk sezonunda takımını lig şampiyonluğuna taşıyarak Avrupa'da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

YENİ İMAJI DA KONUŞULUYOR

Sahadaki başarısının yanı sıra son dönemdeki imaj değişikliğiyle de konuşulan Arda Turan'ın güncel görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yıllar içindeki değişime ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! ABD yönetimi son anda engellemiş
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Şara'dan çok konuşulacak karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

Mesut Özarslan'dan bomba itiraf: Parti çalışmalarına katılırdık ama...
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı

Bu görüntüye kayıtsız kalmadı!