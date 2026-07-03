Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu
Teknik direktörlük kariyerini Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan'ın yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Eyüpspor'daki başarısının ardından Ukrayna ekibinin başına geçen Turan'ın özellikle saç ve sakalındaki değişim, kullanıcıların dikkatini çekti.
- Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.
- Arda Turan, Shakhtar Donetsk'i lig şampiyonu yaparak Avrupa'da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör oldu.
- Arda Turan'ın dört yıl arayla çekilen fotoğraflarındaki fiziksel değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.
Yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları karşılaştırılan Turan'ın özellikle saç kesimi, beyazlayan sakalı ve yüz hatlarındaki değişim sosyal medyada dikkat çekti. Eski ve yeni kareler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
EYÜPSPOR'DAN SHAKHTAR DONETSK'E
Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyarak dikkat çekti. 2025 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, ilk sezonunda takımını lig şampiyonluğuna taşıyarak Avrupa'da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör oldu.
YENİ İMAJI DA KONUŞULUYOR
Sahadaki başarısının yanı sıra son dönemdeki imaj değişikliğiyle de konuşulan Arda Turan'ın güncel görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yıllar içindeki değişime ilişkin çok sayıda yorum yaptı.