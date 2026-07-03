Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

Bir dönem Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.

Yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları karşılaştırılan Turan'ın özellikle saç kesimi, beyazlayan sakalı ve yüz hatlarındaki değişim sosyal medyada dikkat çekti. Eski ve yeni kareler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

EYÜPSPOR'DAN SHAKHTAR DONETSK'E

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyarak dikkat çekti. 2025 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, ilk sezonunda takımını lig şampiyonluğuna taşıyarak Avrupa'da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

YENİ İMAJI DA KONUŞULUYOR

Sahadaki başarısının yanı sıra son dönemdeki imaj değişikliğiyle de konuşulan Arda Turan'ın güncel görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yıllar içindeki değişime ilişkin çok sayıda yorum yaptı.