Vahap Seçer, Büyükşehir'in Emektar Öğretmenleri ile Bir Araya Geldi: "Ortak Amacımız Mersinimize, Ülkemize, Milletimize, İnsanlığa Katkı Sunmak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin emektar öğretmenleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin il genelindeki farklı birimlerinde eğitim veren öğretmenlerle yemek programında buluşan Seçer, "Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz, sizlere saygı duyuyoruz, sizleri çok seviyoruz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

Programda, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün tanıtımı, üniversiteyi kazanan öğrencilerin teşekkürü ile kurs merkezlerinde bu yıl eğitim gören öğrencilerin öğretmenler gününe özel hazırladığı videolar izletildi.

SEÇER: "ÇOCUKLARA DAHA İYİ BİR GELECEK SUNMAK İÇİN İNANILMAZ KATKI VERİYORSUNUZ"

Öğretmenlere; 'Arkadaşlarım' diye seslenerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Arkadaşlarım diyorum çünkü birlikte çalışıyoruz. Ortak amacımız Mersinimize, ülkemize, milletimize, insanlığa katkı sunmak. Bugüne kadar ortaya koyduğunuz çabalardan ve verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi. Büyükşehir bünyesinde 403 öğretmenin eğitim verdiğini belirten Seçer, "Toplamda 20 kurs merkezimiz var. 7 bin 30 öğrencimize katkı sunuyorsunuz. Onlara eğitim veriyorsunuz. Daha iyi bir gelecek oluşturmaları için inanılmaz bir katkı veriyorsunuz" diye konuştu. Eğitimde fırsat eşitliğini öncelediklerini vurgulayan Seçer, "Devlet olmak; sosyal eşitlikçi olmaktır. Aslında bunların ortak gayesi eşit bir toplum yaratmak, varsıl olanla yoksul olanın devlet karşısında eşit bir yurttaş olduğu duygusunu ona verebilmek. Devlet olmak insanları birleştirmektir, bütünleştirmektir kutuplaştırmak değildir."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin bir siyasi görüşü olduğunu ancak, kendisi gibi düşünmeyenlere karşı ayrımcı davranmadığını kaydeden Seçer, "Böyle bir hakkım ve haddim olamaz. Belediye bünyesinde çalışan hiçbir kamu görevlisinin böyle bir hakkı ve haddi olamaz. 2.5 milyon insana hizmet ediyoruz. Hep beraber yapıyoruz" diye konuştu.

"HURAFELERİN DEĞİL, BİLİMİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"

Büyükşehir olarak eğitime büyük önem verdiklerinden söz eden Seçer, şöyle konuştu:

"Bizim sahip olduğumuz dünya görüşü; 'Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir' felsefesinin ve anlayışının tezahürüdür. Hurafelerin değil, bilimin peşinden gideceğiz. Çocuklarımız eğitilsin, toplumları eğitim kurtarır, eğitimli toplumlar kalkınır. Dünyada rekabet eden ve rekabette üst seviyede olan ülkeler eğitimle bu seviyelere geldi. Eğitimde yol alanlar, bilimde ilerleyenler dünyada söz sahibi olmaya başladı. Bu felsefeyle Büyükşehir olarak eğitimde imkanlarımızı en azami kullanarak, bu çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"İYİ Kİ BÖYLE DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZİ BELEDİYEMİZİN BÜNYESİNE KAZANDIRMIŞIZ"

Göreve geldikleri günden itibaren öğrenci, kurs merkezleri ve eğitimci sayılarında yaşanan artıştan söz eden Seçer, eğitime; 'ama, fakat, lakin' demeden bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Seçer, "Sizlerin de her birinizin kendi alanınızda son derece donanımlı, iyi yetişmiş, bildiklerini, bilgilerini öğrencisine en iyi şekilde aktarabilen kabiliyette eğitimciler, öğretmenler olmasını isteriz. Bunun yanında çocuklarımıza şefkatli davranan, sadece onlarla pozitif bilim çerçevesinde sohbet eden değil, matematik, kimya, fizik, coğrafya; onun bir derdi varsa onunla ilgilenen, ona ablalık, abilik, yarenlik ve yoldaşlık yapan birer rol modeller olmanızı arzu ederiz" diye konuştu.

Büyükşehir'in öğretmenleri ile ilgili vatandaşlardan ve öğrencilerden aldığı olumlu tepkileri de anlatan Seçer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bakın şunu gururla söylüyorum; gerçekten bunu duyduğum, gördüğüm zaman sizlerle bir kez daha mutlu olup, gurur duyuyorum. 'İyi ki böyle değerli öğretmenlerimizi belediyemizin bünyesine kazandırmışız. Bizim mücadelede yol arkadaşlarımız olmuş' diyorum. Çarşıda, pazarda giderken bir hanımefendi, bir çocuğumuz; 'Başkanım sizin kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlandım ve üniversitede okuyorum' dediği ve teşekkür ettiği nokta inanın dünyanın en mutlu insanı oluyorum ve şunu söylüyorum; 'Peki, öğretmenlerimiz nasıldı?'. Daha bir tek çocuğumuzdan olumsuz bir şey duymadım ve sizlerden bahsederken emin olun ağızları dolu dolu ve gözleri yaşararak, öğretmenlerini ismen bana söyleyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Sizlere binlerce kez teşekkür ediyor ve bu anlayışla görevinize devam etmenizi istiyorum."

Yakın bir tarihte yerel seçimlere gidileceğini hatırlatan Seçer, "Merak etmeyin, buradayız. Biz Mersin halkına 4 buçuk yıldır, 5 yılı tamamlamak üzereyiz, hizmet ediyoruz. Biz o hizmeti kalben yapıyoruz. Her şeyimizle, biz kendimizi Mersin halkının mutluluğuna, rahatına, kentte dolaşırken kendini huzurlu, mutlu hissetmesine adamışız" dedi.

"VERDİĞİMİZ EĞİTİM HİZMETLERİNİ HALKIMIZA ANLATIN"

Öğretmenlerden Büyükşehir'in eğitim alanındaki hizmetlerini Mersin halkına anlatmalarını isteyen Seçer, "İnsanlarla konuşun, okuma salonlarınızı anlatın, adreslerini verin. Birçok çocuğumuz evinde ders çalışma imkanından yoksun. Onlara 20 noktada eğitim merkezimiz olduğunu söyleyin. Hem LGS'ye hem üniversiteye hazırlandıklarını, özellikle ekonomik olarak ihtiyaç sahibi insanların buna yönelmesini isteyin" sözlerine yer verdi. Bu yıl 36 bin çocuğun ilköğretime başladığını aktaran Seçer, "İlk kez eğitime başlayan çocuğumuzun ikisinden birinin okul çantasını dağıtıyoruz. Dezavantajlı mahallelerde çocuklarımızın protein ihtiyacını karşılamada katkı sunalım diye dağıttığımız sütlerden atıştırmalık çerezlere kadar bunları vatandaşlarla paylaşın" ifadelerini kullandı.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKIN YUVASIDIR"

Büyükşehir'in tüm Mersin halkının yuvası olduğunun altını çizen Seçer, "Sizler de bu yuva içerisinde bizzat görev alan üyelersiniz. Sizler o kurumu koruyacak ve yükselteceksiniz. Sizin başarılarınız Büyükşehir Belediyesi'nin marka değerini artıracak. Diyecekler ki 'Bizim belediyemiz bir tanedir, çalışanlarıyla, hizmetleriyle, belediyemizin fiziki koşullarıyla, uygulamalarıyla, anlayışıyla Türkiye'de bir numara.' Bunu dedirtmek 11 bin çalışanın elinde. Gerçekleri vatandaşlarla paylaşmanın bu kuruma kendini ait hissetmekten geçtiğini düşünüyorum" diye konuştu. Öğretmenler Günü programının düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür eden Seçer, "Bu yolda bizlerle beraber yürüyen, görevi ne olursa olsun Mersin halkına katkı sunan hepinizin eline, emeğine sağlık. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve saygı duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

ASLAN: "NİCE ÖĞRENCİMİZİN KALBİNE DOKUNMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABAYLA MESLEĞİMİZİ YAPIYORUZ"

Öğretmenler adına Bahçe Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Ece Güler Aslan, öğretmenlerin; ailelerden sonra insanların yön veren kişiler olduğunu belirterek, "Biz de nice öğrencimizin kalbine dokunmak, onların hayatına yön vermek için büyük bir çabayla mesleğimizi yapıyoruz. Eğitim hizmeti vermemize, en kutsal meslek olarak bilinen öğretmenliği yapmamıza vesile olan, eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan ve sosyal belediyeciliği ilke edinmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bütün öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.' Daha nice imzasız eserler yetiştirmek dileğiyle, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizi bugüne getirmiş öğretmenleri minnet ve şükranla anıyor, tüm öğretmen arkadaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

ALVER: "HAYALİM OLAN OKULA YERLEŞMEME SEBEP OLAN TÜM ÖĞRETMENLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Halkkent Şubesi'nde eğitim alan ve Fen Lisesi'ni kazanan öğrencilerden İrem Su Alver de LGS öğrencileri adına öğretmenlerine bir teşekkür konuşması yaptı. Alver, "Yahya Akel Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Hayalim olan bu okula yerleşmeme sebep olan, emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz bizlerle aile oldular. Bizleri yakından tanımak için evlerimize ziyarette bulundular. Bizlerle sosyal etkinliklere geldiler. Bizleri sadece ders konusunda değil, psikolojik olarak da desteklediler. Bize bu imkanı verdiği için Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

DEMİR: "SİZLERİ AİLEMDEN BİRİ GİBİ GÖRÜYORUM"

Çilek Şubesi öğretmenleri sayesinde okuma-yazma öğrenen vatandaş Yeter Demir ise mahallelerinde bulunan kurs merkezinde okuma-yazma kursuna katıldığından ve aylarca süren eğitim sonunda sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuma-yazma öğrendiğinden bahsetti. Demir, "Kursta aldığım eğitim sayesinde artık okuyabiliyorum, sevdiğim şiirleri defterime not alabiliyorum, tek başıma otobüse binebiliyorum, hastaneye gidebiliyorum, markette rahatlıkla alışveriş yapabiliyorum, internette merak ettiğim her şeyi araştırabiliyorum. Sizleri ailemden biri gibi görüyorum. Yaptığınız her etkinliği takip etmeye çalışıyorum. Artık okuyabildiğim için kendim yapabileceğim" dedi.

Başkan Seçer'den mahallelerine kütüphane isteğinde bulunan Demir, "Kitap okumayı seviyoruz. Sizin sayenizde de okuma-yazma öğrendim. Çok teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLADIKLARI İÇİN GURURLU

Okuma yazması olmayan genç kadınlara eğitim veren Öğretmen Gülistan Atasay, eğitimde yarattıkları fırsat eşitliğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerden aldıkları geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Atasay, "Kursumuz sonlandığında da zaten onlar da ceplerine birçok şey koyarak bu eğitimi tamamladılar ve hayatlarına döndüler ve geri dönüşlerini hala alıyoruz, hala irtibat halindeyiz" dedi. Büyükşehir ailesi içinde olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Öğretmen Berfin Önder, "Günümüzde ailelerimiz çocuklarını okutmak için gerçekten çok zorlanıyor ama böyle hiçbir ücret almadan kurslarımızın olması onlara büyük bir avantaj sağlıyor. Biz de bu hizmetin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Öğretmen Furkan Doğan ise, "Dezavantajlı bölgelerde eğitim vermek çok önemli. Çünkü asıl ihtiyaç olan bölgeler bence orası. Hem diğer çocuklarla rekabetlerini aynı seviyeye getirmek hem de onların dünyalarını değiştirmek önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Seçer Büyükşehir bünyesindeki tüm öğretmenler adına öğretmen Ece Güler Aslan'a çiçek takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ve ardından Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın konseri ile sona erdi.