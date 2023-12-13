Tunç Soyer: Türkiye'de Vaat Ettiğinin Yüzde 87'sini Gerçekleştiren Bir Belediye Yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte bulunan sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin desteğini ifade etmek için davet ettiği buluşmaya katıldı. Programda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Vaat ettiğimiz projelerin yüzde 87’sini gerçekleştirdik. Türkiye’de böyle bir belediye yok” dedi. Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyon Başkanı Mehmet Aydoğan da “İnşallah yeniden aday olacaksınız. Gönlümüz öyle istiyor” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte bulunan sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin desteğini ifade etmek için davet ettiği buluşmaya katıldı. Programda konuşan Başkan Tunç Soyer, "Vaat ettiğimiz projelerin yüzde 87'sini gerçekleştirdik. Türkiye'de böyle bir belediye yok" dedi. Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyon Başkanı Mehmet Aydoğan da "İnşallah yeniden aday olacaksınız. Gönlümüz öyle istiyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte bulunan sivil toplum kuruluşu ve hemşehri derneklerinin desteğini ifade etmek için davet ettiği buluşmaya katıldı. Karşıyaka Denizpark Kafe'deki buluşmada Başkan Tunç Soyer'e sivil toplum kuruluşlarına yaptığı destekler için teşekkür plaketi verildi. Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyon Başkanı Mehmet Aydoğan da Başkan Tunç Soyer'in yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesini istediklerini belirterek, "Çok renk, çok nefes dediniz. İnsanları memleketi veya partisinden dolayı ayırmadınız. Bütün Anadolu insanlarını kucakladınız. Elinizden geldiği kadar herkese destek oldunuz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptınız. Buca ve Narlıdere Metrosu, Çiğli Tramvayı… Altyapı ile ilgili ciddi yatırımlar yapıldı. Olağanüstü hizmetleri olan belediye başkanımıza teşekkür plaketi vermek istiyorum. İnşallah yeniden aday olacaksınız. Gönlümüz öyle istiyor" dedi.

"KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILMA İMKANI VERİYOR"

Programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçilen Başkan Tunç Soyer'i tebrik etti. Başkan Soyer, bunun önemli bir görev olduğunu belirterek, şunları söyledi: "46 ülkeden 130 bin yerel yönetimin temsil edildiği bir yapının meclis başkanlığı görevine getirildim. Bunun iki anlamı var. Biri coğrafya kaderdir ve biz Avrupa ile yan yana, iç içe çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir çaremiz yok. İhracat, ithalatın çok büyük bir bölümü Avrupa ile yapılıyor. Fakat Avrupa ile ilişkimiz sadece bir faaliyet ilişkisi. Yani onlar bir karar alıyor. Bizim de imalatçımız, ihracatçımız o karara uygun imalat, ihracat yapıyor. Peki, biz neden bu karar alma mekanizmalarında yokuz? Bölgeler Meclisi Başkanlığı, o karar alma süreçlerine müdahil olma imkanını bize veriyor."

"İZMİR VE TÜRKİYE İÇİN İKİ BÜYÜK FAYDA YARATMIŞ OLACAĞIZ"

Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçilmesinin bir diğer önemli ayağının da hibeler olduğunu vurgulayarak, "Bütün yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları Avrupa'nın yaptığı çağrılara, fonlara, hibelere sürekli başvuru yapmaya çalışıyor. Şimdi biz onların peşinden koşmayacağız. Biz o çağrıların İzmir'e, Türkiye'ye ne kadar açılacağını, ne kadar bütçelerle açılacağını karar verme noktasında olacağız. İzmir ve Türkiye için iki büyük fayda yaratmış olacağız. Burada mevzuatın hazırlanmasına müdahil olma ve fon, hibe kaynaklarının İzmir'e açılması konusunda irade ortaya koyuyoruz. Büyük bir gururla bu görevi yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda Türkiye'nin Avrupa'daki en üst düzey koltuğu benim oturduğum koltuk. O nedenle bununla gurur duyuyorum" diye konuştu.

RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINI ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını da anlatan Başkan Soyer, "3 ayrı raylı sistem hattı çalışmasını bir arada yürüyoruz. İzmir'in tarihinde böyle bir şey olmadı. Buca Metrosu, 2019 seçimlerinde aday olduğum zaman adaylık beyannamemde taahhütte bulunduğum bir projeydi. O zaman bu projeye gülen arkadaşların olduğunu hatırlıyorum. 'Bu kadar da yüksekten atma başkan' diyenler olduğunu hatırlıyorum. Buca Metrosu vaktinden önce bitecek ve İzmir için tarihin en büyük yatırımı olacak. Aynı zamanda en verimli yatırımı olacak. İnşaat bittiğinde bulduğumuz finansman kaynağının geri ödemesi başlayacak. Geri ödemesini de yine kimsenin cebinden para çıkmadan işletmenin kendisi yapacak. Günde 400 bin yolcu taşıyacağız. Senelik cirosu 45 milyon Euro olan bir yatırım. Kendi kendini ödeyecek. Ne devletin, ne belediyenin, ne de vatandaşın cebinden para çıkacak. Narlıdere Metrosunu 14 Şubat'ta açıyoruz. Çiğli Tramvayını Şubat ayı başında açıyoruz. Bütün bunlar bir arada yürüyor" dedi.

"İZMİR'İN SAĞDUYULU İNSANLARININ BUNU GÖRDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Özellikle İzmir Körfezi'nin kent açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi: "Körfez ile ilgili 11 milyar liralık yatırım yaptık. Bu yatırımla kokuyu kestik. Göreceksiniz pırıl pırıl, yüzülebilir bir deniz haline gelecek. Kokmayan ve yüzülebilir bir Körfez turizmin, tarımın, sanayinin marka ve rekabet gücünü büyütür. Yatırımlarımızın büyük bölümü yeraltında ama ben İzmir'in basiretli ve sağduyulu insanlarının bunu gördüğünü biliyorum. Cumhuriyet tarihinde yapılan yağmur suyu kanalının yarısını 4 yıl içerisinde biz yaptık. İzmir'de 600 kilometre yağmur suyu kanalı vardı. 300 kilometreden fazla yağmur suyu kanalını 4 buçuk sene içerisinde yaptık. Hem de pandemiye, depreme, yangınlara, sele rağmen…"

"DÜŞÜK FAİZLİ, UZUN VADELİ FİNANSMAN KAYNAĞI TEMİN ETTİM"

Vaat ettiği projelerin yüzde 87'sini gerçekleştirdiklerini de ifade eden Başkan Soyer, "Bakın araştırın Türkiye'de böyle bir belediye yok. Vaat ettiği projelerin yüzde 87'sini gerçekleştiren bir belediye yok. ve yine bu koşullarda gerçekleştirdik. 5 yıl içerisinde yurt dışından 1 milyar Euro, çok düşük faizli, uzun vadeli finansman kaynağı temin ettim. Peki, neden bunları anlatıyorum? 1 milyar Euro'yu nasıl buldum? İzmir'in güvenilirliğini yaratan ve uluslararası piyasalarda gücünü büyüten unsur kentin çok renkli, çok sesli ve nefesli olması" dedi.

"İZMİR TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE ZENGİN"

Konuşmasında çok sesliliğin önemine bir kez daha vurgu yapan Başkan Soyer, "Biz bütün zenginliğimizi bu farklılıkların varlığından alıyoruz. Ne zaman ki bu farklılıklar törpüleniyor, birbirine benzetiliyor ve farklılıklar ortadan kaldırılıyorsa, biz o kadar yoksullaşıyoruz. O nedenle sizin varlığınız bu şehrin zenginleşme sebebidir. Biz o finansman kaynağını, o güvenilirliği sizlerin varlığını savunduğumuz için alabildik. O nedenle İzmir, Türkiye'nin her yerinden çok daha güçlü ve zengin. Ata'sına çok daha fazla sahip çıkar. Cumhuriyetin değerlerine çok daha fazla sahip çıkar. Aralarındaki siyasi farklılıklardan çok birbirlerine yakınlaştıran sebeplerin farkındadır İzmirli. İyi ki varsınız, çok kıymetlisiniz. Bir sivil toplum yerleşkesi kuracağız. Sizin zenginliğinizi, kentin karar alma süreçlerine taşıyamazsak şehir eksik kalır. Temsilinizin artması için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.