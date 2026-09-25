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Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi

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Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, milli aranın ardından men cezası sona erecek Mert Hakan Yandaş ile özel bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Kartal'ın tecrübeli futbolcuya, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak." dediği belirtildi.

Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, milli ara sonrasında men cezası sona erecek 32 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

"SANA İHTİYACIM OLACAK"

İsmail Kartal'ın Mert Hakan Yandaş'a takım içerisindeki planlarıyla ilgili mesaj verdiği öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın oyuncusuna, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak." dediği belirtildi.

EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPTI

Mert Hakan Yandaş'ın da yeniden formasına kavuşabilmek için sezon başından bu yana çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun tatil yapmadan ekstra çalışmalar gerçekleştirdiği ve dönüş için kendisini hazır tuttuğu kaydedildi. Mert Hakan Yandaş, son resmi karşılaşmasına 28 Mart 2025'te Bodrum FK karşısında çıkmıştı.

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