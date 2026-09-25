Manchester City'nin başı büyük dertte

İngiliz futbolunda tüm dengeleri sarsacak dev bir karar çıktı.

YÖNELTİLEN 115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDEN SUÇLU BULUNDULAR

Premier Lig yönetimi tarafından yürütülen finansal soruşturmada bağımsız komisyon, Manchester City’yi kulübe yöneltilen 115 suçlamanın 114’ünden suçlu buldu. İngiliz ekibi listedeki iddiaların yalnızca birinden beraat edebildi.

OLASI YAPTIRIMLAR VE CEZALAR

Bağımsız komisyonun suçlu bulma kararının ardından kulübe uygulanacak yaptırımlar henüz kesinleşmedi. Premier Lig talimatlarının ilgili maddesinde kınama, para cezası, puan silme ve ligden ihraç gibi farklı yaptırımlar bulunuyor. Bağımsız komisyonun bu cezalardan birkaçını birlikte uygulama yetkisi de bulunuyor. Olası bir puan silme cezasının mevcut sezona veya geçmiş dönemlere uygulanabileceği ifade edilirken Manchester City'nin kazandığı şampiyonlukların durumunun da tartışmaya açılabileceği kaydedildi.

CITY CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Açıklanan kararın ardından kulüpten yapılan bilgilendirmede, sürecin henüz tamamen sonlanmadığına dikkat çekilerek "Premier League tarafından yürütülen süreç devam etmektedir. Tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunmakta ve konu sıkı gizlilik kurallarına tabi tutulmaktadır. Kulübümüz, Şubat 2023'te yayımladığı duruşu korumaktadır ve 8 yıldır hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir." ifadelerine yer verildi.