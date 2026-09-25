Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

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Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Tolga” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serkan Balbal, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ekranlardan uzak kalan Balbal'ın adının İBB soruşturması kapsamında yürütülen davada geçmesi dikkat çekti.

3 AY CEZAEVİNDE KALDI

Serkan Balbal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Tutuklanan oyuncu, yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından tahliye edildi.

YILLAR SONRA MAHKEME SALONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Bir dönem televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Balbal, İBB davasının 87'nci duruşmasında savunma yapmak üzere hakim karşısına çıktı. Oyuncunun savunması sırasında iş insanı Murat Kapki ile Ekrem İmamoğlu da duruşma salonunda bulunuyordu.

Balbal, tutukluluk sürecinden söz ederken savcılığa bildiklerini daha ayrıntılı anlattığını ve sonrasında tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca hayatının hiçbir döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ticari faaliyet yürütmediğini savundu.

ÖNCEKİ İFADESİ DE GÜNDEME GELDİ

Duruşmada Balbal'ın Haziran 2025'te verdiği etkin pişmanlık ifadesindeki bazı beyanları da kendisine soruldu. Balbal, daha önce Murat Kapki'nin İBB ile yaptığı işler üzerinden mal varlığına ilişkin iddialarda bulunmuştu. Mahkemedeki savunmasında ise Kapki'nin mal varlığının geçmişe dayandığını belirterek, “Biz Murat'la 2009'da tanıştık. O zaman da Acarkent'te villası vardı” dedi.

Balbal ayrıca Kapki ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunduğunu, aralarındaki ticari ilişkilerin radyo ve reklam sektöründeki işlerden kaynaklandığını savundu.