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"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

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'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı Haber Videosunu İzle
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan gözaltı kararı aldı. Başlatılan soruşturmada, Tarakcı'nın evinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatı verildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan gazeteci Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında CMK'nın 91. maddesi uyarınca gözaltı kararı verildi; ikamet adresinde arama yapılması ve cep telefonu, bilgisayar ile harici depolama aygıtları gibi dijital materyallerine el konulması talimatı gönderildi.
  • Sosyal medyada istifa edeceği öne sürülen ismin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmiş, Bakan Şimşek hakkındaki istifa iddialarını bizzat yalanlamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" iddiasında bulunan gazeteci Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, evinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatı gönderildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, X platformu üzerinden yapılan asılsız iddialara yönelik harekete geçti. Gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" ifadeleri üzerine kabinede kriz algısı oluşturulduğu gerekçesiyle re'sen soruşturma açıldı.

TCK 217/A MADDESİNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, başsavcılık tarafından hazırlanan talimat yazısında, Tarakcı'nın söz konusu paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Dosya kapsamında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunması sebebiyle savcılık, Tarakcı'nın CMK'nın 91. maddesi uyarınca gözaltına alınmasına karar verdi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULACAK

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen resmi yazı doğrultusunda, Ali Tarakcı'nın ikamet adresinde arama yapılması talimatı verildi. Emniyet güçleri tarafından yürütülen süreçte, şüphelinin adresindeki cep telefonu, bilgisayar ve harici depolama aygıtları gibi tüm dijital materyallerine el konularak incelemeye alınacağı öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK İDDİALARI BİZZAT YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan kulis bilgilerinde, istifa edeceği öne sürülen ismin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti. Ekip ve ekonomi yönetimiyle ilgili spekülasyonların ardından açıklama yapan Bakan Şimşek, hakkındaki istifa iddialarını bizzat yalanlayarak görev alanında çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini belirtmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

Kardeşim gazeteci felan değil. Küfürbaz Trolün teki.

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