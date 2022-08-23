Tunç Soyer: 'Tarihsel Bir Sorumluluk Üstlendik'

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi’nden 100 yıl sonra, Şubat 2023’te İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongre öncesindeki paydaş buluşmaları ise tüccar ve sanayicilerle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Üstlendiğimiz bu sorumluluğun tarihsel bir sorumluluk olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Önümüzde hiçbir engel yok” dedi.

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi'nden 100 yıl sonra, Şubat 2023'te İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongre öncesindeki paydaş buluşmaları ise tüccar ve sanayicilerle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Üstlendiğimiz bu sorumluluğun tarihsel bir sorumluluk olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Önümüzde hiçbir engel yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2023'te "Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz" sloganıyla 100 yıl aradan sonra yeniden İzmir'de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan paydaş buluşmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çiftçi ve işçi temsilcilerinin ardından bu kez tüccar ve sanayicilerle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantının basına açık bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7 bölgeden 71 katılımcı ile bir araya geldiklerini belirterek "Biz siyasetçilere, gelecekte Türkiye'yi yönetecek olanlara ilham alacakları, yararlanacakları bir kaynak ortaya çıkarma arzusundayız. Bugünün siyasi meseleleri ile değil geleceğin siyasi çözümleri ile ilgili bir kongre olsun istiyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL YOK"

Katılımcıların önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Soyer şöyle konuştu:

"Lütfen bu masanın etrafında üstlendiğimiz bu sorumluluğun tarihsel bir sorumluluk olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bizi engelleyen, sınırlayan hiçbir şey yok. Yeter ki sizler bu sorumluluğu, heyecanı paylaşın. Tarihsel bir görev üstlendiğimizi ve geleceğe ışık tutmak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bugünün siyasal ikliminde bunun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bütün bu zorlukları aşarak bir araya gelmiş olmak ve bu heyecanı, umudu taşıyor olmak son derece kıymetli."

"İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Toplantıya şehir dışında bulunduğu için çevrimiçi katılan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in çok önemli bir yolculuğa çıktığını söyleyerek, "Biz İZTO olarak tüm ekibimizle bu sürece elimizden gelen tüm katkıyı koymak için hazırız" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise İzmir İktisat Kongresi için düzenlenen buluşmaların önemine dikkat çekerek ekonomi alanında sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmenin ancak eğitimle mümkün olacağına dikkat çekti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de çalışmanın önemine değinerek, tüm desteği vereceklerini söyledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu geleceğin ekonomi politikalarını belirlemek için ortak aklın önemine vurgu yaparken, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam da İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin İzmir'de yapılacak olmasının önemine değindi.

İzmir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Trabzon, Van ve Zonguldak iş dünyasından birçok isim yüz yüze ve çevrim içi katıldıkları toplantıda önerilerini paylaştı. Başkan Soyer, katılımcıları dikkatle dinleyerek not aldı.

PAYDAŞLARDAN UZMANLARA

İki ay sürecek paydaş toplantılarında işçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarlar birbirine paralel olarak toplanacak ve Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili temel soruları tartışacak. Her bir grubun arama konferansı sonrası ortaya çıkaracakları sonuç bildirgeleri dört ayrı uzman grubunun masasına sunulacak. Bu dört grup İzmir'de geliştirilen döngüsel kültür anlayışının ana bileşenleri olan "birbirimizle", "doğamızla", "geçmişimizle" ve "değişimle" uyum başlıkları çerçevesinde temsilci gruplarının sonuç bildirgelerini müzakere edecek. Sonuç deklarasyonları Şubat 2023'teki büyük kongrenin planlanması için temel girdi kabul edilecek.

KONGRE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TARAFINDAN YÖNETİLECEK

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin planlama süreci Türkiye ve dünyadaki saygın isimlerden oluşan Kongre Yüksek İstişare Kurulu tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı sekretarya görevini yürütecek. Kurul, ön toplantıların çıktılarını esas alarak Şubat 2023'te düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin programı ve sonuç bildirgesini şekillendirecek.