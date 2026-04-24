Türkiye'de doğan ilk zürafa! Ziyaretçilerin karşısına çıktı, ismi anketle belirlenecek

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden zürafa Şakir'in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni doğan zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için sanal medya üzerinden bir anket düzenleneceğini belirterek, en çok tercih edilen ismin yavruya verileceğini ifade etti.

SELVİ VE ŞAKİR'İN YAVRUSU

Hayvanı ziyaret ederek besleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "15 aylık hamilelik sürecinde Şakir vefat ederek evladının olduğunu göremedi. Çünkü bir zürafanın ortalama ömründen çok daha fazla yaşadı. Şu anda Şakir'in bebeği oldu ve bir oğlan bebeğimiz var. Türkiye'de ilk kez bir zürafamız dünyaya geldi. Aslında bu durum, nasıl doğa dostu ve hayvan dostu bir şehir olduğumuzun en büyük göstergesidir. Dünyada ve Avrupa'da en iyilerden bir tanesiyiz. 1 milyon metrekare yeşil alan içerisinde tam bir doğal hayat var. En önemli şey ise 100 çalışan arkadaşımızın sevgiyle, hayvanı ve doğayı severek çalışmasıdır. Veterinerinden teknikerine kadar çok iyi yetişmiş bir ekip burada görev yapıyor. Türkiye'de ilk defa doğan bebek zürafayı görmek için Gaziantep'e gelin. Selvi'nin ve Şakir'in zürafa yavrusunu görmek için sizleri yeniden buraya bekliyoruz. Şimdi bana soruyorlar, 'Başkanım niye böyle çok doğuruyorlar?' diye. Ben de diyorum ki 'Mutlular.' Biz hayvanlarımıza gastronomi şehrinde çok iyi bakıyoruz. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz mutlu. Bu bebeklerimizi görmek için herkesi yeniden buraya davet ediyoruz" dedi.

