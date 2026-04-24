Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

ABD Donanması’na ait gemide görevli bir asker, Hürmüz Boğazı’na giderken Tayland’ın Phuket kentinde verilen mola sırasında maymun saldırısına uğradı. Hafif yaralanan asker, enfeksiyon riskine karşı tedbir amaçlı Japonya’ya tahliye edildi. Yetkililer, olayın görev sürecini etkilemediğini ve askerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ABD Donanması’na ait bir gemide görevli asker, Hürmüz Boğazı’na doğru seyir halindeyken verilen mola sırasında Tayland’da maymun saldırısına uğradı.

MOLA SIRASINDA YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, gemi personeli Tayland’ın Phuket kentinde karaya çıkarak kısa süreli mola verdi. Bu sırada bir maymunun saldırısına uğrayan asker hafif şekilde yaralandı.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Yaralanmanın ardından enfeksiyon riskine karşı önlem alan yetkililer, askeri tedbir amaçlı tahliye ederek Japonya’ya sevk etti. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖREV ETKİLENMEDİ

Olayın ardından geminin görevine planlandığı şekilde devam ettiği ve operasyonel süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.

'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin tek tek açıkladı
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı