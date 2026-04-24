ABD, Irak'ta İran destekli silahlı grubun lideri için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın lideri Hashim Finyan Rahim al-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın lideri Hashim Finyan Rahim al-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD, İran destekli milis gruplara yönelik baskısını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin "terör örgütü" olarak tanıdığı İran destekli Irak silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın (KSS) lideri Hashim Finyan Rahim Al-Saraji'nin nerede olduğuna dair bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği ifade edildi. Silahlı grubun "Irak'ta sivilleri öldürdüğü, ABD diplomatik tesislerine, ayrıca Irak ve Suriye'deki ABD askeri üslerine ve personeline saldırdığı" belirtildi.

Al-Saraji, Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran iktidardaki Şii ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi'nde bir koltuğa sahip.

Ne olmuştu

İran destekli silahlı gruplar, ABD-İran savaşı sırasında Irak'ın başkentindeki ABD büyükelçiliğini, ABD'nin Bağdat Havalimanındaki diplomatik ve lojistik tesisini ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahalarını hedef almıştı.

Ayrıca bu hafta ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, ülkedeki İran destekli milisleri dağıtması için baskı yapmak amacıyla Irak'a dolar akışını durdurdu ve Irak ordusuyla güvenlik iş birliği programlarını askıya aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

Bayram neşesi yerini dehşete bıraktı: Okul bahçesinde korku dolu anlar
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor